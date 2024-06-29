G5卡空中畫面曝！16人走「近90度陡梯」逃生　劍湖山曝故障原因

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林劍湖山樂園的「G5飛天艦艇」，主打近乎快速垂直向下俯衝，是許多民眾必玩的遊樂設施，昨(28日)卻驚傳停電意外，有網友拍下一群人走在軌道上，沿著近乎90度的陡梯緩慢走下，畫面相當驚險。

▲雲林劍湖山樂園G5遊樂設施突然停電，遊客們從設施上走下。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



畫面中可以看見，設備座椅停在65公尺高的高空中，遊客紛紛從座位上起身，走在軌道上，再沿著超斜陡梯緩緩走下，途中還有人嘻笑朝著下面揮手，也有人不停喝斥禁做危險動作；畫面曝光後引來大批網友留言驚呼「我最害怕停在半空中的事情發生了，難怪我這輩子沒玩過遊樂設施」、「樓梯沒踩好就不只g5了，還要g醫院」、「以為是玩遊樂設施，結果是爬劍湖山」。

▲設施停在半空中，遊客聽從人員引導紛紛下車。（圖／Threads網友hen10340授權提供）



劍湖山樂園協理高銘鑕說明，本件意外發生在昨天下午1時許，因外部電力不穩定，設備出現暫停狀況，立即引導設施上16名遊客走疏散逃生樓梯到地面，到再次恢復運轉大約20分鐘，經內部技師針對系統故障判定，認為是外部送電的電壓下降，導致系統偵測異常而停電。

▲軌道上設有疏散用逃生樓梯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

