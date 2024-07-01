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「我對賴清德非常失望」　游盈隆預言政局：迎來前所未見政治惡鬥

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任至今，兩岸情勢升溫、朝野對立加深。對此，民意基金會董事長游盈隆28日表示，台灣政局紛亂，根源就是國會「三黨不過半」，而執政當局的選擇，把台灣帶到一條「崎嶇、醜陋」的道路，民眾未來「神經要大條一點」，將面對前所未見的政治惡鬥。至於賴清德，他說「當然失望，非常失望，甚至有點絕望」，民進黨沒有意識到改變，去面對這個問題。

游盈隆於節目《千秋萬事》表示，台灣如今政局紛亂，但社會卻不亂。造成亂象的根源，就是國會「三黨不過半」的局面，執政黨又未能正面處理問題，導致「藍白合流」，國會生態丕變。這樣的情況，讓執政黨在國會節節敗退，不論重要、不重要的案子表決時都是輸，充滿「挫折感」。

游盈隆認為，民眾當然希望政治穩定，很不幸的，政局發展沒有照著多數民意期盼方向走，這個方向就是，希望國會在三黨不過半的情況，能出現某種「聯合政府」來穩定政局。但最後依舊演變成，民進黨仍是一黨單獨執政的狀態，這是執政當局的選擇，但也把台灣2300萬人帶到一條「崎嶇、醜陋又難看」的道路。

游盈隆預言，「國會改革爭議」，如果照著過去陳水扁時期「真調會釋憲案」完成的進度，此次釋憲案應該八月就能結束，暫時處分大法官也不會去處理。

游盈隆說，執政黨把問題丟給憲法法庭，反而讓司法院也陷入政治風暴。如果結果讓在野黨感到無法接受，後面的政治報復是沒完沒了的，台灣民眾未來半年「神經要大條一點」，可能面對前所未見的政治惡鬥、行政立法的碰撞。

游盈隆再說，大家當然會期盼總統展現憲政高度，領導國家向前走，若有院際衝突更能協調，不過目前很難了，政黨間關係搞壞，演變成很難處裡的政治問題。對於賴清德，大家原先有些期待，但現在也越來越不談期待，因為跟現實背離的越來越遠，游盈隆表示，「當然失望，非常失望，甚至有點絕望」。

最後，游盈隆強調，民主可貴就是能用一切方式來解決衝突，政治的本質就是「衝突」，不該害怕衝突，而是如何去解決，這才是政治人物的價值。現在的政局，各政黨都該深切反省，尤其民進黨面臨不再全面執政，他不覺得，民進黨的領導核心或階層有意識到改變，去面對這個值得擔心的問題。

民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

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