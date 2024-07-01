下週排審核管法！藍推核能補缺電　柯志恩：民進黨才是關鍵

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

核三廠1號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊，國民黨推動「核能延役」法案修法，擬在7月10日教育及文化委員會排案審查，並在當日力拚送出委員會。國民黨籍立院教育及文化委員會召委柯志恩今（1日）受訪表示，國民黨只是反應目前民眾的需求，希望能源問題被大家看到，下周三就是這樣的排審，並再次強調，修法只是讓法規更有彈性，執政黨的態度才是關鍵。

現行核子反應器設施管制法規範，核電機組運轉執照的有效期間最長為40年，如果期滿須繼續運轉，必須在主管機關規定的期限內申請換發執照。而根據核子反應器設施運轉執照申請審核辦法規定，申請換照應於執照有效期間屆滿前5年至15年，報請主管機關審核。

目前包含國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、羅智強、蘇清泉、翁曉玲等人，皆提出核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，鬆綁核電機組必須至少在執照屆滿前5年申請換照的規定，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後繼續運轉。柯志恩預計在7月8日當週，擇日排審核子反應器設施管制法第6條條文修正草案。

柯志恩表示，本會期她最在意的《學生輔導法》修正案預計最慢7月8日送出委員會，接下來將著手核能議題，國民黨的態度是希望核能延役，過去已邀請相關單位專案報告，修法也已送進委員會，身為召委的她有責任要排案。

柯志恩認為，國民黨要做的只是提出問題，目前核電延役的決定權都在民進黨手上，就算修法順利通過，離重啟核能還有好一大段距離，關鍵在於民進黨政府是否願意執行。

針對立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭等人4月中旬共同提出的「核子反應器設施延役條例」草案，柯志恩指出，條例需經過經濟委員會聯席審查，基於時間有限，因此草案會先暫擱，目前將優先處理國民黨提出的5個「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，盼放寬核電廠的換照規定，「起碼提供一個平台，讓大家徹底討論能源問題」。