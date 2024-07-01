暑假旅遊旺季到！南投市在地美食吸客　意麵嘉年華啟動觀光列車

▲南投意麵觀光嘉年華登場，推廣傳統及創意料理。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假和南投觀光旅遊高峰期已到，南投市公所於上周末假辦理「2024南投意麵觀光嘉年華」，以美食啟動今年度下半年的南投觀旅列車。

市公所指出，今年的南投意麵節主題為「創意好味道」、「歡迎來尋奇」，6月29日在南投市立體育場登場；由「肉燥福」傳統美食、「媽煮的麵店」、「明天來吃不要錢」、「友德意麵」等4家南投市區在地老字號店家所組成的5個攤位，共同提供2000碗現煮南投意麵，供現場民眾自備餐具免費排隊領取，搭配精彩舞台演出、市集攤位與消費摸彩，以及童玩闖關活動，吸引超過2千位民眾擠爆會場。

縣長許淑華帶領副縣長王瑞德及縣府各局處首長，與立委游澔，縣議員張婉慈、簡千翔、沈夙崢，以及南投市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞、代表曾億弘、陳志斌等人都出席共襄盛舉，同時推出三碗現場烹調的創意料理，以及發表縷析、記錄南投意麵與南投地方發展的淵源與脈絡的新書。

▲▼南投意麵觀光嘉年華登場，星級意麵創意料理爭霸賽前三名得主也出爐。（圖／南投市公所提供）

另由市公所、南投縣工商發展投資策進會與南投縣烹飪商業同業公會共同辦理的「星級意麵創意料理爭霸賽」，也公布10支入選隊伍的前三名：埔里鎮「珍饌小館」獲第一名及獎金3萬元，同樣來自埔里的「今埔里大飯店」及臺中市「伸駿商行」則分別榮獲第二名及第三名，各獲2萬元及1萬元；南投市「清水小吃」部以最佳人氣獎獲獎金5千元。

第一名「珍饌小館」團隊興奮表示，進入決賽的每隊都實力堅強、各有大批擁護者，能以代表南投市的南投意麵發揮創意、獲得評審青睞而奪冠，只能說幸運之神眷顧，也歡迎民眾趁暑假旅遊旺季到南投各地旅遊、品嚐各店家美食，促進南投地方經濟。

許淑華除為參與決賽的隊伍加油打氣，也感謝鄉親對活動的支持；南投市長張嘉哲表示，南投意麵更是南投市的美食和伴手禮代表，南投意麵節在去年復辦即吸引廣大民眾熱情相挺，今年擴大舉辦南投意麵觀光嘉年華，期待透過美食串聯地方資源，讓更多民眾有機會認識、造訪南投。