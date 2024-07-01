週四與綠反對藍修《選罷法》　麥玉珍重申：不贊成修法提高罷免門檻

▲民眾黨立委麥玉珍。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團日前提《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻，而內政委員會本週將排審。面對部分藍營人士仍希望4日送出委員會，猜民眾黨可能自提版本造成平票、保送國民黨，本站掌握，民眾黨確定不自提版本或修正動議，民眾黨立委麥玉珍會跟民進黨團一同對國民黨提案投反對票；麥玉珍1日也以「不贊成修法提高罷免門檻」言論證實。

麥玉珍1日表示，針對4日內政委員會即將審議「公職人員選舉罷免法修正草案」立場，民眾黨主席柯文哲已三度明確表態「不贊成修法提高罷免門檻」，因為這恐怕會如同《公投法》一樣，把人民罷免不適任政治人物的權利再度關進鳥籠。

麥玉珍提及，柯文哲強調《選罷法》罷免的制度設計應是一個「汰除機制」，而不是為了政黨服務，訴諸仇恨動員、政黨動員，甚至把人民當作政黨操作工具，「故此，民眾黨反對『調高罷免門檻』的立場，也是我的立場！」

麥玉珍指出，民眾黨一向主張「理性、務實、科學」的政治理念，是具有主體性的政黨，認為修法不應「因人設事」，堅決反對罷免成為政黨仇恨動員的工具，製造社會對立與相互毀滅。

麥玉珍說，而從選舉制度的設計上來看，現行《選罷法》罷免連署確也存在不合理之處，連署名冊不需要附上身分證影本，意味著可取得個資的任何人，都可能不顧個人意願或當事人根本不知情的情況下就「被連署」，甚至拿樁腳名冊直接抄寫，還曾出現不少數量在連署開始前，該連署人就已經死亡的「死人連署」離譜情況。

麥玉珍認為，《選罷法》罷免連署身份與方式應該更加嚴謹，可比照正副總統選舉連署，附上身分證影本，要杜絕罷免連署名冊浮濫抄錄的問題，防止政黨濫用罷免權，讓政黨的競爭惡化成鬥爭擴散至人民，製造國家混亂與政治對立。

不過，麥玉珍也強調，將於7月4日出席內政委員會，正式表態「不贊成修法提高罷免門檻」，相信內政委員會委員都可以理解民眾黨與她立場，相互尊重，不會影響到彼此的友誼，日後仍需為共同價值的理念在委員會攜手推動法案，民眾黨也將持續關注此議題，並適時推動合理且公平的罷免制度改革，以確保人民的權利不受侵害。