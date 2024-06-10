馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

▲ 巴赫掛保證，法國大選不會影響奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運進入倒數，主辦國法國突掀起「政壇地震」，將提前於6月底至7月初舉行大選，不過國際奧林匹克委員會強調，法國政治動盪不會影響奧運準備工作。

《路透》報導，法國極右派國民聯盟（RN）在9日歐洲議會大選中擊敗總統馬克宏所屬的中間派聯盟，馬克宏隨後宣布解散國會及提前大選，兩輪投票將於6月30日及7月7日舉行，第二輪距離奧運開幕僅剩不到3周。

▲ 馬克宏宣布提前大選，對手國民聯盟（RN）名義領袖雷朋虎視眈眈。（圖／路透）

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）10日在巴黎舉行的一場籌備活動上對此表示，「法國對選舉習以為常，他們會再選一次，將有一個新政府，而所有人都會支持奧運」。

巴赫補充，法國政治領袖都團結一致支持奧運，「沒有任何跡象表明這種團結會在奧運開幕前破裂」。

▲ 艾菲爾鐵塔日前掛上巨型奧運五環。（圖／達志影像／美聯社）

巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）也稱，他的團隊「比以往任何時候都更有決心」讓奧運取得成功，「自宣布申奧以來已舉行約10場選舉，我們清楚如何和公職人員合作」。

不過，社會主義派巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）則表示，她「很難理解」馬克宏為何選在距離奧運這麼近的時間點，讓國家陷入政治不確定性，更稱此舉是總統「二次政變」。