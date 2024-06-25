法國國會大選在即　馬克宏警告：極左或極右翼推政策「恐引內戰」

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）批評法國極右翼、極左翼政黨政策。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

法國即將在本周日（30日）舉行國民議會選舉首輪投票，而據上周末的民調顯示，極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）可能在首輪投票中領先。國民聯盟6月初才剛在歐洲議會選舉中擊敗法國總統馬克宏所屬的中間派政黨，如今馬克宏警告，極右和極左政黨的政策將引發分裂和內戰。

根據法國國際廣播電台報導，最新民調結果顯示，極右翼的國民聯盟預估得票率落在35%至36%之間，左翼聯盟的得票率可能為27%至29.5%，而總統馬克宏所在的中間派聯盟得票率可能僅為19.5%至22%。

此前，在歐洲議會選舉之後，馬克宏為阻止極右翼勢力崛起而解散國民議會並且宣布提前進行大選。馬克宏24日在網路節目「靠自己的一代」（Generation Do It Yourself）上譴責國民聯盟以及屬於新人民陣線（New Popular Front）的極左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed），認為其政策可能導致法國分裂和內戰。

馬克宏表示，極右翼以宗教或出身，作為對人們的評判標準，他們對於安全問題的回應注定將分裂社會，推動內戰。他說，「我認為這是一個危險，國民聯盟和不屈法國面對的是真正的問題，真正的憤怒和真正的焦慮。他們解決不了面臨的問題，卻加劇了衝突推動了內戰。」

提前舉行法國國會選舉的決策被批評為政治豪賭，但馬克宏為自己辯護，稱這是個非常困難的決定。他也強調，在民主制度中，沒有比對信任人民更公平的做法。

極右翼的國民聯盟黨主席巴德拉（Jordan Bardella）表示，他們將審慎應對來自俄羅斯的任何威脅，並宣稱如果國民聯盟勝選，將以物資與防衛裝備援助，但不會向烏克蘭派遣法國軍隊或提供遠程導彈。此外，馬克宏也重申，法國將長期支持烏克蘭的明確決心。