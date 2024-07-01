男友帶爸媽出遊「費用全包了」　她轟吸血鬼！一票反批：你才媽寶

▲原PO男友都會幫爸媽付錢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「該分手止損嗎？很怕婚後也這樣。」近日有網友發文表示，男友每次和爸媽出去，都是由男友支付所有費用，「跟男友講過好幾次，但他不覺得奇怪，反而念我不懂事，男友這種行為是不是媽寶啊？」貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文拋問，「是什麼樣的父母才會連出去玩都要子女買單啊？」原PO透露自己和爸媽出去，父母都會全出，不會讓小孩子出半毛錢，然而男友爸媽則不同，每次一家人出遊，都是由男友負擔全額，「連吃臭豆腐也是豆腐拿了，靜靜等他付錢」。

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針對這個狀況，原PO其實已經和男友說過好幾次，但對方不覺得有問題，「反而念我不懂事」，這樣是不是媽寶的行為？兩人其實也才交往半年，結果跟男友爸媽出遊2次實在已經受不了，「這種父母跟吸血鬼沒兩樣不是嗎？該分手止損嗎？很怕婚後也這樣」。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「現在連孝順父母都是錯嗎」、「你家出門都父母全出，看起來，你才是媽寶」、「有經濟能力的時候，出去玩吃個飯，還要父母付錢的子女，才是真的奇葩」、「人家兒子有賺錢就是出得起才幫父母出，作為兒子的人這樣子做是對的」、「愛計較的女人千萬不能娶」、「男生花錢孝順他父母關你什麼事，以後結婚就不要叫男生幫你家人出錢」。