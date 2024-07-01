　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO前任男友不到60秒就結束了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「最美性學博士」許藍方透露，女生最喜歡的正戲時間是「7至13分鐘」左右。不過一名妹子透露，前任男友是快槍俠，交往3年來不到60秒就結束，甚至洗腦「這才是正常速度」，導致原PO交新對象後，「如果太久，我還會自卑。」對此，許多妹子認為「整組大概45分鐘，其中重點大概15、20分鐘吧！」

一位女網友在Dcard表示，最近看到閨蜜發文，說她男友沒有3分鐘，其他友人都回應「這個其實挺正常」，這讓原PO也不禁哀怨，「正常不正常我是不清楚...但我那任男友就是不到60秒！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

剛交往時，小倆口壞壞時都保有新鮮感，但在一起的那3年時間，男友幾乎不到60秒就完事，令原PO直呼掃興，「我是一個性慾不是很強的人，加上他不斷地洗腦我...給我情緒價值，讓我覺得我很性感...這才是正常速度。」

儘管現在已分手，但習慣前男友是快槍俠的原PO，殊不知竟影響她往後的性生活，「導致後面交的男友如果太久，我還會自卑...我現在真的覺得3-5分鐘剛剛好，所以我是不是也該去看看醫生？」

底下網友熱議，「我前男友更慘，保險套戴上去就射」、「我覺得15分鐘比較剛好」、「遇過3分鐘的，還以為是正常的，直到現在遇到這任男友，一般做都1小時...才回想原來前任有早洩問題」、「60秒我也有遇過，所以我從60秒將他訓練成3分鐘再到10分鐘，現在已經可以30分鐘了」、「整組大概45分鐘，其中重點大概15、20分鐘吧」。

還有人透露，「我閨蜜交往的男生8個裡有3個有問題，兩個早洩一個遲射（早洩的23歲、28歲、遲射的18歲），還有遇過男生不會動腰的，整個人像板子，基本動作都做不了。我閨蜜就是性冷感，遇到這些之後...才發現自己還是有基本需求」。

許藍方曾指出，其實「前戲+正戲（放進去）+後戲」在30分鐘內最為理想，且研究顯示正戲在7-13分鐘左右，「女生最為喜歡」。

ET快訊
快訊／台新金高層大風吹！　王美花兼任銀行獨董
快訊／衝撞總統府瞬間曝！賓士男全身名牌　球鞋3.5萬
快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報
女「下身赤裸」痛醒　遭母親男友孫子性侵
快訊／國家警報又響！大雷雨炸台中南投1.5小時
14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作
「覺旅咖啡」沙拉竄出活蟑螂　衛生局查到3項缺失
快訊／下班注意！7縣市大雨特報
快訊／賓士C300衝撞　總統府緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報　防強風雷擊

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

國內碳交易辦法發布　環境部估最快9月底有首筆交易

「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出

快訊／大雷雨炸台中南投1.5小時！國家警報又響

男友帶爸媽出遊「費用全包了」　她轟吸血鬼！一票反批：你才媽寶

台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

快訊／下班注意！7縣市大雨特報　最新警戒區域曝

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報　防強風雷擊

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

國內碳交易辦法發布　環境部估最快9月底有首筆交易

「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出

快訊／大雷雨炸台中南投1.5小時！國家警報又響

男友帶爸媽出遊「費用全包了」　她轟吸血鬼！一票反批：你才媽寶

台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

快訊／下班注意！7縣市大雨特報　最新警戒區域曝

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

台新金集團高層大風吹！　前經長王美花兼任銀行獨董

曼谷買房「4字頭爽當包租公？」　專家：現金購買較划算

屏東翁摔傷記憶差遺失機車鑰匙　里港警暖心援助

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

大雨炸中台灣　南投縣國姓鄉淹水一級警戒

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

黃子韜、徐藝洋「疑領證結婚」衝熱搜！經紀人回應陸網酸：早晚的事

中職6月MVP出爐　陳子豪狂敲6轟、勝騎士橫掃3勝

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

賴品妤「曬Y2K穿搭」下身解扣！網瘋朝聖：是娜美

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

新生兒死亡！醫師、院方「遭判賠1400萬」　原因被轟爆

更多熱門

相關新聞

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

「該分手止損嗎？很怕婚後也這樣。」近日有網友發文表示，男友每次和爸媽出去，都是由男友吃飯所有費用，「跟男友講過好幾次，但他不覺得奇怪，反而念我不懂事，男友這種行為是不是媽寶啊？」貼文曝光後，引發網友討論。

韓國女命喪高雄　涉案男友延長限制出境出海

韓國女命喪高雄　涉案男友延長限制出境出海

躲房間吃消夜「被男友媽念」　網一面倒不挺

躲房間吃消夜「被男友媽念」　網一面倒不挺

男友送房！陸女傻貸400萬後「找不到人了」

男友送房！陸女傻貸400萬後「找不到人了」

男友脫褲「嚇到她不敢壞壞」！妹子想分手

男友脫褲「嚇到她不敢壞壞」！妹子想分手

關鍵字：

快槍俠60秒前任男友愛愛早洩

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面