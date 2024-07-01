交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

▲原PO前任男友不到60秒就結束了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「最美性學博士」許藍方透露，女生最喜歡的正戲時間是「7至13分鐘」左右。不過一名妹子透露，前任男友是快槍俠，交往3年來不到60秒就結束，甚至洗腦「這才是正常速度」，導致原PO交新對象後，「如果太久，我還會自卑。」對此，許多妹子認為「整組大概45分鐘，其中重點大概15、20分鐘吧！」

一位女網友在Dcard表示，最近看到閨蜜發文，說她男友沒有3分鐘，其他友人都回應「這個其實挺正常」，這讓原PO也不禁哀怨，「正常不正常我是不清楚...但我那任男友就是不到60秒！」

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剛交往時，小倆口壞壞時都保有新鮮感，但在一起的那3年時間，男友幾乎不到60秒就完事，令原PO直呼掃興，「我是一個性慾不是很強的人，加上他不斷地洗腦我...給我情緒價值，讓我覺得我很性感...這才是正常速度。」

儘管現在已分手，但習慣前男友是快槍俠的原PO，殊不知竟影響她往後的性生活，「導致後面交的男友如果太久，我還會自卑...我現在真的覺得3-5分鐘剛剛好，所以我是不是也該去看看醫生？」

底下網友熱議，「我前男友更慘，保險套戴上去就射」、「我覺得15分鐘比較剛好」、「遇過3分鐘的，還以為是正常的，直到現在遇到這任男友，一般做都1小時...才回想原來前任有早洩問題」、「60秒我也有遇過，所以我從60秒將他訓練成3分鐘再到10分鐘，現在已經可以30分鐘了」、「整組大概45分鐘，其中重點大概15、20分鐘吧」。

還有人透露，「我閨蜜交往的男生8個裡有3個有問題，兩個早洩一個遲射（早洩的23歲、28歲、遲射的18歲），還有遇過男生不會動腰的，整個人像板子，基本動作都做不了。我閨蜜就是性冷感，遇到這些之後...才發現自己還是有基本需求」。

許藍方曾指出，其實「前戲+正戲（放進去）+後戲」在30分鐘內最為理想，且研究顯示正戲在7-13分鐘左右，「女生最為喜歡」。