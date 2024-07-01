幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招：不會有下一次

▲同事訂便當卻不給錢。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

遇到同事賴帳真的讓人傷腦筋！一名網友抱怨，身為菜鳥的他，要替大家訂便當，無奈錢付了、便當也吃完了，偏偏同事沒有想要付錢的意思，「每次都要三催四請才肯給！」文章引發網友炸鍋，「錢先付再說！以前我很菜的時候也吃過這種悶虧，直接說你只有100元，便當寫好就直接收錢」。

一名網友在PTT表示，他是公司的菜鳥，被前輩要求幫訂便當，但都是原PO先代墊款項，最討厭的狀況來了，「有人常常不付錢，每次都要三催四請才肯給」，讓他非常崩潰。

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底下網友狂噴，「這種人超多的，而且都說才100元而已，你就幫我付，下次跟她說，100元借我，她又不願意」、「幫訂便當有加薪嗎？覺得揪團超愚蠢的」、「你不尷尬，尷尬的就是別人啊」、「每個月先收二千，從裡面扣」；也有人曝回擊方法，「記得一定要大酸特酸給全部人聽到，保證他不會有下一次」、「寫信說後續欠錢者，公布金額在公告欄」、「下次先答應，給他來個漏訂下次先答應，給他來個漏訂，吃空氣吃空氣」。

所有網友也強烈建議，一律先收錢才訂餐，「訂的時候先收錢啊，要求代墊的話，就說身上只有150元，以後上班都帶這個吃飯錢出門就好」、「大家填完訂單的時候就先收+1，說清楚不交錢就把他訂的便當劃掉，請他中午自理」、「先收+1，沒給錢就不要訂，上班還要貼錢的事千萬不要做，不開心就離職」、「先收才訂，拖時間的在群組公告錢還沒給」、「用LINE Pay（應為iPASS MONEY），表示自己是不收送現金的」、「一手交錢，一手交便當」。