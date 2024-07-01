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Lulu配音《腦筋急轉彎2》效果超好！他點名2男星更猛：經典神作

盤點8個經典「台星配音」皮克斯角色！《腦筋急轉彎2》阿焦是LULU、衣夫人神選角

▲《腦筋急轉彎2》最新情緒角色「阿焦」的中文配音是Lulu。（圖／FB@迪士尼影業）

記者施怡妏／綜合報導

皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）在台已突破2億票房，有網友指出，新角色阿焦中文版配音員居然是Lulu黃路梓茵，想起以往很多動畫電影都會邀明星配音，《料理鼠王》的女廚師樂樂由王心凌配音，吳宗憲配音的《花木蘭》木須龍則是經典，曾國城配音的《變身國王》庫斯德也讓他印象深刻。

有網友在Dcard發文，「原來腦筋急轉彎2的阿焦是Lulu配音的」，帶小朋友去看中文配音的《腦筋急轉彎2》，查了名單後發現，阿焦的居然是Lulu配音的，對於Lulu的表現給予了高度的讚賞，從主持、戲劇到唱歌，都能看見她的努力，是一個非常棒且敬業的藝人，「應該是首次參與配音演出，而且配出來的效果好像挺好的」。

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他也列出以往印象深刻的配音員，《變身國王》庫斯德由曾國城配音、《花木蘭》的木須龍由吳宗憲配音、《料理鼠王》的小林由張棟樑配音、樂樂則是王心凌配音；而最讓他驚訝的是，《怪獸電力公司》的大眼仔是黃子佼配音，《超人特攻隊》的酷冰俠是陳建州，他不禁大讚「不得不說，其實都配得蠻好的」。

貼文曝光，掀起網友討論，「還有超人特攻隊的幻影是小S配音」、「玩總2、3的胡迪是哈林，超喜歡」、「胡瓜配格魯（神偷奶爸）我驚訝超久」、「腦筋急轉彎第一集中配，樂樂是陳意涵，憂憂是許瑋甯」、「冰雪奇緣的雪寶是阿Ken配音的」、「大英雄天團的杯麵是盧廣仲」。

其中，許多網友都很滿意吳宗憲配音的木須龍，「吳宗憲的木須龍真的是經典」、「真的，這是神作」、「根本木須龍本人」、「幸運蟋蟀有夠好笑」、「無法被超越的配音」。另外也有人大讚曾國城，「某段時期的台配真的是頂到不行，角色整個都活起來，感覺他們是認真揣摩角色個性跟情緒下去配的，尤其是曾國城，配音實力嚇嚇叫」。

▼木須龍個性生動又搞笑，是動畫中的經典角色。（圖／《花木蘭》劇照）

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