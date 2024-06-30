土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

▲野溪土石流溢流，挖掘機至現場清理坍方土石，維持導流功能。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮昨(29日)面臨大雷雨轟炸，台鐵和仁到崇德段西正線臨時封閉，採單線雙向行車，土石牆阻擋野溪土石流溢流入侵軌道，因容量輛飽和，公路局今緊急清理坍方土石，台鐵今首班車恢復行車，將密切監控，一旦強降雨達預警時啟動降速行駛，雨量達行動值則將再度預警封閉。

昨日（6/29)受對流雲系發展旺盛影響，花蓮發生豪大雨，造成大清水溪溪水暴漲，台鐵北迴線和仁至崇德路段西正線臨時封閉，和仁=崇德間改東正線單線雙向行車，今日(30日)首班車起恢復正常運轉。

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▲▼野溪土石流溢流，挖掘機至現場清理坍方土石，維持導流功能。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，該路段經公路局與台鐵公司建立鐵公路聯防平台，分工合作致力減災工作，公路局於台9丁線65.6至65.3清淤及運用現地材料築起土石牆，昨日發揮功能，阻擋昨日野溪土石流溢流侵入鐵路軌道區域，惟其容納量已達飽和，今已立即派遣3部挖掘機及1部裝載機至現場清理坍方土石，從65.3 K清理到65.5 K，維持導流功能。

台鐵公司強調，台鐵將密切注意該處所水情及邊坡防護，強降雨如達預警值即將列車降速行駛，達行動值即預警性封鎖西正線，確保行車安全。