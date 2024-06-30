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基隆男「騎車闖鐵軌」遭撞！居民曝肇事原因：豬頭賠掉半條命

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

基隆暖暖車站今（6/30）驚傳機車入侵軌道事故！鐵路警察局台北分局下午3點29分獲報，台鐵432次列車在八堵起1K+600M疑似與民眾發生碰撞，所幸騎士僅左腳膝蓋下方擦挫傷，並無大礙，台鐵列車於下午4時31分駛離，騎士則被依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

▲台鐵今日下午發生碰撞事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵今日下午發生碰撞事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，該名騎士為30歲蘇男，為暖暖車站旁住戶，事發當時騎社區斜坡下來後，不明原因直接闖入軌道區遭行駛之列車撞擊，造成列車停駛，他則是左腳膝蓋下方擦挫傷。警方獲報到場，蘇男不願就醫，酒測值為0，後續被依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦；列車則於下午4時25分蒐證完畢後通知放行，並於31分駛離。

▲台鐵今日下午發生碰撞事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲肇事男子幸運僅受輕傷。

有吳德義居民指出，蘇男下坡直接衝到鐵軌北迴線，「這個豬頭說是煞車失靈，差點就直接上了天堂」，雖說大難不死，但後續鉅額罰款、賠償，恐怕也讓他「剩半條命了」。另外也有鐵路局內部人員透露，台鐵的求償可能讓蘇男後半輩子都賠不完了。

▲台鐵今日下午發生碰撞事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

事實上，暖暖火車站旁的山坡上有6戶人家，月台是進出唯一道路。台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台告示牌，但仍有人會圖方便騎車進入。蘇男當時疑似就是騎車經月台前往訪友，下午離開時，從斜坡道騎到月台時失控，才跌落鐵軌區發生事故。

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