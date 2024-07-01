60名長三角台商考察吉林　瞄準「生物醫藥」大健康產業

▲長三角地區台商台企吉林行 。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／吉林報導

大陸吉林省近年發展迅速，連續兩年Q1的ＧDP增速位居全大陸第一。日前，長三角地區台商台企組團前往吉林， 長春生物醫藥和生命健康產業是發展重點，也是新興產業之一，結合未來大健康產業，成為台商考察重點。

以「共享振興機遇 共促融合發展」為主題的長三角地區台商台企吉林行活動舉行，60多位台商赴長春、松原等地參觀考察，尋找合作商機。

其中，長春把生物醫藥和生命健康產業列為重點發展的新興產業之一，今年正式啓動「永春現代生物醫藥城」建設，官方推出多項促進醫藥產業發展的新政策。

合富(中國)醫療科技股份有限公司董事兼副總經理曾冠凱受次參訪吉林省。他表示，企業有望進一步拓展東北地區市場，如果利用好吉林省的物流資源，可快速輻射東北三省各大醫療機構。

台商黃國棟早年在上海經營房地產行業，後來又到吉林市投資文化產業，現為吉林市台灣同胞投資企業協會會長，他見證了吉林省近年來的發展和變遷。此次吉林之行，他邀請了多位上海台商。

黃國棟表示，吉林省有好山好水，汽車、軌道客車、化工等工業基礎雄厚，許多優勢產業值得台商進一步瞭解，通過實地走訪發現合作新機遇。

▲吉林省委書記景俊海會見長三角地區台商。（圖／翻攝 中新網）

吉林省委書記景俊海，省委副書記、省長胡玉亭在長春會見參加「長三角地區台商台企吉林行」、活動的重要嘉賓。

景俊海說，近年來，吉台兩地經貿文化交流持續深化，廣大台商台企特別是長三角地區台商台企，在吉林開展廣泛務實合作，取得豐碩成果。

景俊海指出，希望廣大台商台企積極搶抓時代機遇，進一步加強與吉林在現代農業、裝備製造、醫藥健康、新能源新材料、科技教育、金融服務、文化旅遊等領域交流合作，更好實現互利共贏，共同造福兩岸同胞。未來持續優化營商環境，為廣大台商台企來吉投資興業提供優質服務、創造良好條件。

據悉，海峽兩岸關係協會會長張志軍，省領導韓福春、李偉，中央台辦等，以及20多家企業負責人參加會見。