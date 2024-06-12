4美籍教師在中國當街遭砍！　傷者憶：兇手直接朝我揮刀

▲吉林省吉林市10日下午有4名美國籍教師遭人持刀砍傷。（圖／翻攝自抖音）。



記者張方瑀／綜合報導

吉林省吉林市的北山公園10日下午發生砍人事件，有4名美國籍教師受傷，當局也隨即逮捕55歲兇嫌。其中一名傷者受訪時表示，當時聽到尖叫聲後回頭看，結果兇嫌立刻朝他揮刀，導致他肩膀鮮血直流。

根據《美聯社》報導，在這起襲擊事件中受傷的戴維（David Zabner）受訪時表示，他在下山時聽到了尖叫聲，「我轉身看到一個人對我揮舞著刀，我當時沒有意識到發生了什麼，我以為是我的同事被推倒了，而他莫名其妙地也試圖推我。」結果下一秒戴維低頭看向自己的肩膀，「我在流血，我被刺傷了。」

戴維和其他傷者被緊急送往醫院接受治療，所幸傷勢都沒有危及生命。戴維的弟弟、愛荷華州眾議員札布納（Adam Zabner）表示，目前家人正專注於將戴維帶回美國，「我幾分鐘前與戴維說過話，他正從傷勢中恢復，狀況良好，他能從這起攻擊中倖存，我的家人都十分感激。」

這起事件發生在10日下午，當時來自愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）的4名老師在參觀北山公園一座寺廟時，遭55歲崔姓男子持刀刺傷。

崔男供稱，因為走路時與其中1名教師發生碰撞，憤怒之下才會拿刀砍傷4人與1名見義勇為的遊客。大陸外交部發言人林劍11日表示，警方初步判斷為「偶發事件」，而「偶發事件」不會影響中美人文交流的正常展開。