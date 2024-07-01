台灣工商聯考察江蘇台商產業　盼兩岸經濟優勢互補共創未來

▲台灣工商聯會拜會關蘇州市委副書記吳慶文市長 。（圖／台灣工商聯提供）

記者任以芳／北京報導

台灣工商企業聯合會（以下簡稱台灣工商聯）北京、蘇州經貿文化參訪團於日前往蘇州拜訪當地台商中達電子（江蘇）有限公司，並拜會蘇州市吳慶文市長。台灣工商聯也表達，期待兩岸之間能多多互動，經濟上能夠優勢互補、共創雙贏，在文化多元融合，共創未來。

參訪團一行人，包括台灣工商聯會務顧問陳玉珍一同隨，關心當地台商現況。拜會包含蘇州市委副書記吳慶文市長、蘇州市委常委暨蘇州市委王 颺秘書長、蘇州市政協副主席暨蘇州市工商聯周 俊主席、蘇州市政府俞 愉秘書長及蘇州市台辦沈晶主任等。

吳慶文市長於會談時表示蘇州經濟發展融合「江南文化」與「蘇州製造」兩大品牌，蘇州人文薈萃、經濟發達、文化底蘊深厚，保有姑蘇古城及同里古鎮等多項文化遺產，目前蘇州市是台商最為聚集的城市之一，共有1萬3千多家台商企業，在蘇州台商有許多四代同堂、兩岸聯姻。

台灣工商聯理事長王明祥團長表示，蘇州是一座從古都蛻變為現代化的城市，台灣工商聯有許多會員企業在蘇州，包括和成(中國)有限公司、巨福集團、蘇州易思腦健康科技有限公司，而此次參訪更是期待兩岸之間能多多互動，經濟上能夠優勢互補、共創雙贏，在文化能在各方面融合，一同創造美好的未來。

▲台灣工商聯蘇州參訪行程，關心當地台商現況 。（圖／台灣工商聯提供）

參訪團考察全世界最大的電源供應器製造廠之一，中達電子（江蘇）有限公司，該公司華東區總經理顧彩利介紹智能車間和儲能電站的生產現況。

接著考察蘇州工業園區規劃展示館，該館共有三層，十九個展區，其中介紹了大陸（江蘇）自由貿易試驗區，藉此提升了高端人才的引進，並可以優先發展人工智慧、綠能產業、金融產業、生醫科技等，是世界一流高科技園區和外資總部經濟集聚區，世界前500大的企業有142間於蘇州投資設廠。

台灣工商聯蘇州經貿文化參訪團由該會王明祥理事長擔任團長、王屏生榮譽理事長擔任榮譽團長，共有陳仲隆秘書長、常務理事暨大陸委員會徐詠傑主委、台灣大學楊永明教授、李錫東行政長與蘇州市台灣同胞投資企業協會會長、和成(中國)有限公司邱士楷董事長等約30位企業家參加。

▼台灣工商聯會參訪蘇州 。（圖／台灣工商聯提供）