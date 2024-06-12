吉林砍人案兇手被捕！警告訴傷者：他失業，最近比較倒霉

▲吉林北山公園發生砍人事件，4名美國教師受傷倒地。（圖／翻攝自抖音）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林北山公園10日發生砍人事件，受害者為4名美國籍教師，及一名上前阻止的大陸遊客。其中一名傷者扎布納（David Zabner）在接受美國媒體採訪時表示，當地警方告訴他，55歲的兇手崔大鵬是一名失業人士，最近比較倒霉，「我們當中有人與他發生碰撞，可能因此惹怒了他。」

根據愛荷華公共電台（IPR News）報導，扎布納是愛荷華州州議會眾議員亞當扎布納（Adam Zabner）的弟弟，他提到，當時他們正在下山，突然聽見身後傳來一聲尖叫，「我轉頭發現一名男子拿刀衝過來，還沒意識到發生了什麼，以為是同事被人推了，對方也想要過來推我。」

扎布納說，接著他低頭看向自己的肩膀，發現自己正在流血，才意識到是被刺了。

▼55歲的兇手崔大鵬已經被捕。（圖／翻攝自微博）



扎布納指出，當天早上他跟同事本來要去松花江看端午節的龍舟比賽，但到了河岸發現人太多，才轉往不遠的北山公園。

扎布納說，他們受傷之後大約20分鐘，救護人員才趕到現場，截至周二上午，他跟同事們還在醫院接受治療。

大陸外交部發言人林劍11日下午舉辦例行記者會時，CNN的記者詢問了此案，林劍表示，警方初步判斷為「偶發事件」，此「偶發事件」不會影響中美人文交流的正常展開。

另外，吉林市公安局11日晚間也發出公告，稱已逮捕嫌疑人崔大鵬。