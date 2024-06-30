深中通道開通！深圳至中山「2小時→30分鐘」　習近平致賀信

▲深中通道是世界首例特長雙向八車道海底沉管隧道。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東深圳至中山跨江通道（以下簡稱「深中通道」）今（30）日下午3時通車試運營，創下世界首例特長雙向八車道海底沉管隧道等多項「世界之最」。大陸國家主席習近平致賀信稱，充分說明，中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹。

綜合陸媒報導，今日的深中通道開通活動在深中通道西人工島舉行，上午10時50分許，深中通道正式開通，下午3時通車試運營。

習近平在賀信中寫道，深中通道是繼港珠澳大橋後，粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，攻克了多項世界級技術難題，創造了多項世界紀錄。

習近平表示，下一步，要管好用好深中通道，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平，推進市場一體化，為把該區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。

▲ 深中通道今日下午通車。（圖／視覺中國）



據悉，作為深圳、東莞、惠州和珠海、中山、江門兩大城市群之間的唯一公路直連通道，深中通道開通後，深圳至中山之間車程從2小時縮短至半小時內，未來廣州南沙至中山僅需15分鐘，珠海和江門至深圳從2小時以上縮短至1小時內，開創灣區交通發展新格局。

報導指出，深中通道是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程，項目創下世界首例特長雙向八車道海底沉管隧道等多項「世界之最」。

廣東交通集團深中通道管理中心副主任姚志安表示，項目為了適應超寬、深埋、變寬、大回淤這樣的技術特點，在建設過程中，建設團隊面臨著諸多挑戰。

姚志安闡述道，他們面臨的難題，主要是大陸國內全產業鏈都沒有相應工程經驗，沒有成熟的設計規範、施工經驗、質量檢驗標準等，包括長距離的浮運也沒有經驗，因此他們組織設計、施工、科研、裝備四位一體產學研結合的攻關模式。

姚志安表示，歷經3年研發，他們基本上成功攻克了以上難題，形成了具有自主知識產權的項目專用技術標準以及成套技術，填補了相關領域的空白。