廣東「深中通道」主線貫通　中山到深圳2小時變30分鐘

▲「深中通道」是連接深圳至中山的跨海通道。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家重大工程「深中通道」今（28）早宣布完成主線貫通，該項目連結廣東深圳和中山，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，是全球綜合建設難度最高的跨海集群工程，計畫2024年6月具備通車條件，屆時中山到深圳僅需30分鐘。

▲「 深中通道」地理位置示意圖。（圖／央視新聞）

據《央視新聞》報導，「深中通道」是連接深圳至中山的跨海通道，是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程，採用東隧西橋方案，路線起於深圳機場互通，與廣深沿江高速二期相接，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，與在建中開高速對接，並通過連接線實現在深圳、中山及廣州兩岸三地登陸。

該項目全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里/小時，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程。

「深中通道」先行工程西人工島於2016年12月28日開工，建設過程中，項目創下世界首例特長雙向八車道海底沈管隧道等多項「世界之最」。

目前，項目正全力推進房建、機電及附屬工程的建設，計畫2024年6月具備通車條件，屆時從中山到深圳，將從目前約2個小時縮短至30分鐘以內。