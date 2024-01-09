　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國鐵路10日起增至1萬1149列　首安排杭州西-廣州東列車

▲大陸高鐵復興號動車組車廂內的一等座座位。（圖／CFP）

▲大陸高鐵復興號動車組車廂內的一等座座位。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國鐵路10日起將實行新的列車運行圖，每日列車數增加233列至1萬1149列，首次安排杭州西經由杭昌、京港高鐵至廣州東間的動車組列車4列，以停大站為主，速度較快、旅時較短，進一步密切大陸中部地區與粵港澳大灣區、長江經濟帶的聯繫。

據《中國新聞網》報導，新的列車運行圖中共有四大優化調整，首先是充分運用濟鄭、杭昌高鐵等新線資源，加緊中部地區和山東半島、長三角地區的聯繫，例如濟鄭高鐵實現全線貫通，調圖後安排動車組列車62列，濟南至鄭州間最快1小時40分可達。

其次是為服務西部大開發戰略，充分運用成自宜高鐵、麗香鐵路、川青鐵路青白江東至鎮江關段開通新增能力。當中，甘肅蘭州至新疆烏魯木齊間，增加經蘭新高鐵運行的普速旅客列車4列，將烏魯木齊至成都、昆明列車升級為直達特快旅客列車，單向旅行時間最長分別壓縮9小時24分、8小時13分。

再者，為服務粵港澳大灣區建設，新列車運行圖以華南地區新站、新線開通運營為契機進行優化。去年12月26日甬廣高鐵汕頭南至汕尾段開通運營，在廣州東至汕頭南安排以停大站為主、速度較快、旅時較短的動車組列車4列，最短旅行時間壓縮至1小時54分。

另外，北京鐵路樞紐客站功能也得到優化，例如增開天津西站至大興機場站間動車組列車10列及天津、唐山至雄安間動車組列車各2列，促進空鐵聯運發展。

物流運輸方面，每日開行貨物列車增加40列至2萬2264列。其中，增開直通快運班列19列，總數來到340列，聯結了東北、華北、華中、華東、華南、西南、西北全國七大區域間互聯互通的42個通道中的39個，促進國家區域協調發展。

ET快訊
快訊／排骨藏刀片割傷女童舌！　好市多回應了
蒼藍鴿結婚了！　高顏值辣妻正面曝光　
驚悚撞擊瞬間曝！　20歲騎士噴飛
快訊／再被爆20段不雅片　羅致政回應了
爆羅致政還有20部「高清私密片」！　凌濤：特寫部位更使用道具
舔耳、解內衣、摸胸女員工！　宥勝今首度出庭
好市多排骨驚藏刀片！　10歲女兒舌頭被刺傷
人妻遭推拿師性侵！　老公、女兒就在外面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奶茶妹變超級女富豪！30歲章澤天凈資產超2千億　登胡潤財富榜

法國白蘭地協會質疑北京反傾銷調查「真正目的」　中方：立場不變

「不學習死全家」！老師讓學生們發毒誓　家長怒：你天王老子嗎

陸全國鐵路10日起增至1萬1149列　首安排杭州西-廣州東列車

習近平稱反腐仍嚴峻　點名金融醫藥等5領域要「深化整治」

酒精阻升官路！　陸6名「一把手」官員黨校喝酒1人猝死

陸流浪博士年輕帥照被挖出　網友嘆「比明星俊美」掀熱議

習近平稱反腐仍嚴峻　深化整治金融醫藥等5大領域

東亞銀行：香港今年經濟成長3.5%　下半年才會跟進美國降息

陸春運1／26登場　運輸旅客量估達8000萬人次

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

國3連環撞！轎車被「壓縮」1死　肇事聯結車駕駛抖喊：煞不住

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

奶茶妹變超級女富豪！30歲章澤天凈資產超2千億　登胡潤財富榜

法國白蘭地協會質疑北京反傾銷調查「真正目的」　中方：立場不變

「不學習死全家」！老師讓學生們發毒誓　家長怒：你天王老子嗎

陸全國鐵路10日起增至1萬1149列　首安排杭州西-廣州東列車

習近平稱反腐仍嚴峻　點名金融醫藥等5領域要「深化整治」

酒精阻升官路！　陸6名「一把手」官員黨校喝酒1人猝死

陸流浪博士年輕帥照被挖出　網友嘆「比明星俊美」掀熱議

習近平稱反腐仍嚴峻　深化整治金融醫藥等5大領域

東亞銀行：香港今年經濟成長3.5%　下半年才會跟進美國降息

陸春運1／26登場　運輸旅客量估達8000萬人次

圖／百萬YTR台南車掃　柯文哲自詡要做蔣渭水100年前「沒完成的命運」

【廣編】SUZUKI限時賞車送foodpanda pro美食金　購車最高省2萬　

羅致政性愛片涉賴清德是否說假消息　國民黨團要檢調依法公開結果

韓國瑜不一定當立法院長？　黃揚明：國民黨可能拱他選黨主席

好市多排骨驚藏刀片！業者回應：將釐清異物來源

韋安／「113」三重神奇巧合？　侯友宜「一定會贏」！

定居台灣「物價比想像高很多」　日本妹點名3物：貴了1倍

賴清德今早國際記者會、藍營爆20高清不雅片　林楚茵：水準很Low

《咒術迴戰》台北快閃店開設　澀谷主題五條悟、虎杖潮流服飾顯時尚

稱柯「不適合領導國家」　趙少康籲郭台銘表態：當英雄還狗熊？

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

大陸熱門新聞

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

陸流浪博士年輕照被挖出　網友驚嘆

習近平稱反腐仍嚴峻　整治金融醫藥等5領域

三寶女考「科目三」太緊張　竟坐副駕

廣州天河「壕村」分紅辦法出爐！ 村民每股可拿4845元

富二代接班7年虧136億元　美邦公主辭董座

尼泊爾成陸男「脫單聖地」　選妃現象挨批

雷軍一半精力在造車　只留1/4給手機研發

亞洲黑熊倒地亡　拍攝者：爬電線桿幹嘛

中國首部國安漫畫　第一集就逮西方間諜

國二生學校墜亡遺體全身傷　家屬懷疑遭霸凌

酒精阻升官路！ 陸6名「一把手」官員黨校喝酒1人猝死

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

更多熱門

相關新聞

深中通道主線貫通　中山到深圳變30分鐘

深中通道主線貫通　中山到深圳變30分鐘

大陸國家重大工程「深中通道」今（28）早宣佈完成主線貫通，該項目連結廣東深圳和中山，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，是全球綜合建設難度最高的跨海集群工程，計畫2024年6月具備通車條件，屆時中山到深圳僅需30分鐘。

廣東將推「粵港澳居民統一身分認證」

廣東將推「粵港澳居民統一身分認證」

陸副總理：香港是推進「一帶一路」重要平台

陸副總理：香港是推進「一帶一路」重要平台

南沙打造國際航運物流樞紐

南沙打造國際航運物流樞紐

南沙35分鐘到西九龍　粵港澳大灣區「半小時生活圈」

南沙35分鐘到西九龍　粵港澳大灣區「半小時生活圈」

關鍵字：

大陸鐵路中國鐵路粵港澳大灣區物流運輸西部大開發大陸高鐵大陸動車

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

震撼彈！「這群人」驚爆解散內幕

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面