陸全國鐵路10日起增至1萬1149列　首安排杭州西-廣州東列車

▲大陸高鐵復興號動車組車廂內的一等座座位。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國鐵路10日起將實行新的列車運行圖，每日列車數增加233列至1萬1149列，首次安排杭州西經由杭昌、京港高鐵至廣州東間的動車組列車4列，以停大站為主，速度較快、旅時較短，進一步密切大陸中部地區與粵港澳大灣區、長江經濟帶的聯繫。

據《中國新聞網》報導，新的列車運行圖中共有四大優化調整，首先是充分運用濟鄭、杭昌高鐵等新線資源，加緊中部地區和山東半島、長三角地區的聯繫，例如濟鄭高鐵實現全線貫通，調圖後安排動車組列車62列，濟南至鄭州間最快1小時40分可達。

其次是為服務西部大開發戰略，充分運用成自宜高鐵、麗香鐵路、川青鐵路青白江東至鎮江關段開通新增能力。當中，甘肅蘭州至新疆烏魯木齊間，增加經蘭新高鐵運行的普速旅客列車4列，將烏魯木齊至成都、昆明列車升級為直達特快旅客列車，單向旅行時間最長分別壓縮9小時24分、8小時13分。

再者，為服務粵港澳大灣區建設，新列車運行圖以華南地區新站、新線開通運營為契機進行優化。去年12月26日甬廣高鐵汕頭南至汕尾段開通運營，在廣州東至汕頭南安排以停大站為主、速度較快、旅時較短的動車組列車4列，最短旅行時間壓縮至1小時54分。

另外，北京鐵路樞紐客站功能也得到優化，例如增開天津西站至大興機場站間動車組列車10列及天津、唐山至雄安間動車組列車各2列，促進空鐵聯運發展。

物流運輸方面，每日開行貨物列車增加40列至2萬2264列。其中，增開直通快運班列19列，總數來到340列，聯結了東北、華北、華中、華東、華南、西南、西北全國七大區域間互聯互通的42個通道中的39個，促進國家區域協調發展。