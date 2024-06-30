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南韓女實況主林家花園中暑昏倒　臉色痛苦「蹲路邊崩潰」畫面曝光

▲▼韓國實況主在板橋中暑直接昏倒。（圖／翻攝自五月twitch直播）

▲南韓女實況主五月29日晚間在新北市板橋林家花園附近中暑昏迷。（圖／翻攝自五月twitch直播）

記者趙蔡州／綜合報導

一名南韓女實況主五月近日在台灣旅遊，不料剛好碰上台灣連日高溫，她29日晚間9點多在新北市板橋區林家花園附近直播時，疑似中暑出現呼吸困難的情況，由於語言不通無法跟旁邊路人求救，最後陷入昏迷倒臥在路邊，旁邊路人見狀趕緊幫忙呼叫救護車。

根據五月在Twitch的直播影片可以看見，她29日晚間在新北市板橋區林家花園附近直播，不料晚間8、9點疑似中暑身體嚴重不適，影片中她一頭亂髮坐在人行道上，疑似因為頭痛臉色非常痛苦，且一直不斷喘氣，憔悴的模樣讓粉絲看了非常心疼。

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五月曾試圖向旁邊的路人求救，但由於語言不通等，路人不知道該如何幫忙，她最後體力不支昏迷在現場。有一名路過的男子看見五月突然失去意識倒在地上，趕緊衝上前幫忙呼叫救護車。

▲▼韓國實況主在板橋中暑直接昏倒。（圖／翻攝自五月twitch直播）

▲▼韓國實況主在板橋中暑直接昏倒。（圖／翻攝自五月twitch直播）

▲五月昏倒後，一名路人衝上前幫忙呼叫救援。（圖／翻攝自五月twitch直播）

受太平洋高壓影響，台灣各地連日出現高溫，根據氣象署資料，新北市板橋區29日白天溫度落在27至34度之間，體感溫度最高有38度，入夜後也有28至30度，體感溫度達到35度。

氣象局表示，台灣各地30日沒下雨時高溫炎熱，高溫約33至36度，臺灣本島除了新竹市之外，其他各縣市均有36度以上高溫發生的機率。臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，預估要等到7月中旬，大氣環流的配置才有改變的跡象，屆時酷熱的天氣才有可能改變。

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