大豹溪連6年0溺斃！新北建構39戲水區駐點救難　9處供暴漲簡訊

▲新北市民間救難團體在39處戲水區駐點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局在三峽區鴛鴦谷舉辦水域安全視察及救援演練，新北市有39處戲水熱點，市長侯友宜感謝民間救難團體對新北市戲水區域安全做出努力，也出席大板根森林溫泉酒店舉行的民間救難團體表揚大會並頒發感謝狀，自2019年至今已救援134名受傷或溺水民眾，大豹溪也連續6年0溺斃案件，並與中央氣象署合作，試辦在9個溪流水域提供溪水暴漲簡訊，能提早遠離危險區域。

▼新北市市長侯友宜視察安全水域 。（圖／記者陳以昇翻攝）

暑假到來，民眾都會到溪邊遊玩休憩，新北市39處戲水熱點，新北市消防局派駐43個民間救難團體，在第一時間提供溺水者必要的支援與協助，據了解，自2019年至今已救援134名受傷或溺水民眾，大豹溪也連續6年0溺斃案件。

新北市消防局30日下午2時，在三峽區鴛鴦谷舉辦水域安全視察及救援演練，並於大板根森林溫泉酒店舉行民間救難團體表揚大會。市長侯友宜親自視察水域並頒贈感謝狀，以表彰民間救難團體的辛勞和付出，構建新北市安全的戲水環境。

新北市府在大豹溪、南北勢溪等處建立了夏季水域安全巡查機制，當雨量達40毫米時，警察局、消防局及區公所的災害應變人員會立即前往巡查，並第一時間疏散溪流沿線的民眾。為減少警戒死角，新北市政府與各局處、區公所及河岸業者合作，在大豹溪、南（北）勢溪、金色水岸、嶺腳瀑布等32處安裝監視器及廣播系統，持續守護水域安全。

此外，新北市與中央氣象署合作，在三峽區大豹溪及雙溪區虎豹潭試辦「強降雨細胞廣播訊息系統」，發送溪水暴漲警示簡訊，提醒遊客上岸避免意外發生。2023年系統擴展至南（北）勢溪、石碇溪、永定溪及逮魚堀溪等流域。2024新增望古瀑布及柯子林，共計有9處溪流可以接收到溪水暴漲簡訊。民眾在上述地點遊憩時若收到簡訊，應立即遠離溪河區域，確保自身安全。