　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大豹溪連6年0溺斃！新北建構39戲水區駐點救難　9處供暴漲簡訊

▲▼新北市民間救難團體在39處戲水區駐點，新北市市長侯友宜視察安全水域 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市民間救難團體在39處戲水區駐點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局在三峽區鴛鴦谷舉辦水域安全視察及救援演練，新北市有39處戲水熱點，市長侯友宜感謝民間救難團體對新北市戲水區域安全做出努力，也出席大板根森林溫泉酒店舉行的民間救難團體表揚大會並頒發感謝狀，自2019年至今已救援134名受傷或溺水民眾，大豹溪也連續6年0溺斃案件，並與中央氣象署合作，試辦在9個溪流水域提供溪水暴漲簡訊，能提早遠離危險區域。

▼新北市市長侯友宜視察安全水域 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市民間救難團體在39處戲水區駐點，新北市市長侯友宜視察安全水域 。（圖／記者陳以昇翻攝）

暑假到來，民眾都會到溪邊遊玩休憩，新北市39處戲水熱點，新北市消防局派駐43個民間救難團體，在第一時間提供溺水者必要的支援與協助，據了解，自2019年至今已救援134名受傷或溺水民眾，大豹溪也連續6年0溺斃案件。

新北市消防局30日下午2時，在三峽區鴛鴦谷舉辦水域安全視察及救援演練，並於大板根森林溫泉酒店舉行民間救難團體表揚大會。市長侯友宜親自視察水域並頒贈感謝狀，以表彰民間救難團體的辛勞和付出，構建新北市安全的戲水環境。

新北市府在大豹溪、南北勢溪等處建立了夏季水域安全巡查機制，當雨量達40毫米時，警察局、消防局及區公所的災害應變人員會立即前往巡查，並第一時間疏散溪流沿線的民眾。為減少警戒死角，新北市政府與各局處、區公所及河岸業者合作，在大豹溪、南（北）勢溪、金色水岸、嶺腳瀑布等32處安裝監視器及廣播系統，持續守護水域安全。

此外，新北市與中央氣象署合作，在三峽區大豹溪及雙溪區虎豹潭試辦「強降雨細胞廣播訊息系統」，發送溪水暴漲警示簡訊，提醒遊客上岸避免意外發生。2023年系統擴展至南（北）勢溪、石碇溪、永定溪及逮魚堀溪等流域。2024新增望古瀑布及柯子林，共計有9處溪流可以接收到溪水暴漲簡訊。民眾在上述地點遊憩時若收到簡訊，應立即遠離溪河區域，確保自身安全。

ET快訊
南韓女實況主來台熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑
沈伯洋示警看A片恐「被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X
全台最大百貨動土　玟星開唱湧上萬粉絲
快訊／機車入侵台鐵車站　遭新自強號撞飛
王仁甫蒙古超馬250公里完賽…與季芹失聯真相曝
左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北公車勾到電線險奪命！倒楣2女「勒出血痕」　驚悚影片曝

飼主判賠80萬！哈士奇竄出撞倒機車　害騎士右手粉碎性骨折

左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股　嘉檢30萬元交保

大豹溪連6年0溺斃！新北建構39戲水區駐點救難　9處供暴漲簡訊

國小男童泳課「玩小鳥」+打鬧　不爽寫悔過書竟告女老師求償

任務結束了！殉職海虎軍艦3士官長今追思　賴清德親頒褒揚令

台中騎士倒臥機車　路人關切他回「我休息一下」竟死亡

2大1小竹圍漁港戲水遭海流拉出外海　義消駕漁船平安救回

快訊／樹林民宅公寓大火　阿伯受困4樓鐵皮屋…雲梯車救出

快訊／民眾目擊男子墜華江橋！　警消出艇沿河面搜救中

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

新北公車勾到電線險奪命！倒楣2女「勒出血痕」　驚悚影片曝

飼主判賠80萬！哈士奇竄出撞倒機車　害騎士右手粉碎性骨折

左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股　嘉檢30萬元交保

大豹溪連6年0溺斃！新北建構39戲水區駐點救難　9處供暴漲簡訊

國小男童泳課「玩小鳥」+打鬧　不爽寫悔過書竟告女老師求償

任務結束了！殉職海虎軍艦3士官長今追思　賴清德親頒褒揚令

台中騎士倒臥機車　路人關切他回「我休息一下」竟死亡

2大1小竹圍漁港戲水遭海流拉出外海　義消駕漁船平安救回

快訊／樹林民宅公寓大火　阿伯受困4樓鐵皮屋…雲梯車救出

快訊／民眾目擊男子墜華江橋！　警消出艇沿河面搜救中

李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈

居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

「看什麼類型A片可以證明是台派？」　藍委酸沈伯洋資訊戰大師

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

超大UFO出沒美國劇場上空　目擊者：盤旋30秒「憑空消失」

金曲獎／林俊逸無緣拿歌王星友齊打氣　「曾國城超暖1舉動」力挺！

嘉義東石海之夏祭煙火秀7／27登場　施放規模較勝以往

土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

新手貓爸顧小孩....超暴力又踹又打 被抓包秒縮角落網笑：差點跪算盤

社會熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

3男玩國王遊戲侵犯正妹　1人還選上鄉代表

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

即／汐止休旅車路口違規左轉　騎士撞上不治

高雄兩線三星警官心臟不適　就醫返家不治

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮

日本代購公司非法進口加熱菸　檢搜索查扣上萬條

抖音辣模「直播間當機房」！天道盟詐3千多萬

更多熱門

相關新聞

人妻玩很大劈2男　傳露骨簡訊夫綠炸

人妻玩很大劈2男　傳露骨簡訊夫綠炸

高雄一名鄭姓人妻與郭姓老公婚後有一個孩子，但她卻和另外兩名男子「勾勾纏」，經常互傳露骨鹹濕簡訊「那天抱一下感覺有回來」、「觸電的感覺」、「我直接不穿」、「有一根香蕉，我看到了之後超愛。先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」調情，郭男發現後氣炸提告，法院審理後判鄭妻應賠償20萬元。

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

催繳簡訊也有詐騙台水簡訊請認明發送碼111

催繳簡訊也有詐騙台水簡訊請認明發送碼111

花蓮機車定檢通知電子化　網站登錄收簡訊

花蓮機車定檢通知電子化　網站登錄收簡訊

詐團假冒中捷長髮哥？　竟是小編自導自演

詐團假冒中捷長髮哥？　竟是小編自導自演

關鍵字：

新北市消防局民間救難溪水暴漲簡訊

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面