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催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

▲水費催繳詐騙簡訊頻傳，台水公司提醒，水公司自2024年1月起已使用政府專屬簡訊發送短碼"111"，發送的「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，請民眾認明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲水費催繳詐騙簡訊頻傳，台水公司提醒，水公司自2024年1月起已使用政府專屬簡訊發送短碼"111"，發送的「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，請民眾認明。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

水費催繳詐騙簡訊頻傳，台水公司提醒，水公司自2024年1月起已使用政府專屬簡訊發送短碼"111"，發送的「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，請民眾認明，如收到可疑簡訊可向台水公司1910客服專線或165反詐騙專線求證。

台水公司六區處表示，近期不少民眾收到詐騙集團假冒自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，誘使民眾點擊簡訊所附超連結連至惡意網站，進一步騙取信用卡、個資等資訊進行詐騙。

台水六區處指出，水公司發送的「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結(如tawan.posigs.sbs、https://bit.ly/3yKbUrH等)，呼籲民眾若收到任何可疑簡訊 (陌生電話、+63等國際碼)，務必提高警覺，請向帳單上所列服務(營運)所電話或客服專線1910小心求證，勿點選連結上當受騙。或依「內政部警政署165全民防騙網站(https://165.npa.gov.tw/)」教學設定，攔截詐騙簡訊。若不慎上當遭詐騙，請立即撥打165專線，於24小時內到警局報案，以及時攔阻受騙款項。

為讓民眾減少接觸詐騙訊息，減少誤信降低損害，水公司自2024年1月起配合數位發展部，簡訊帳單改採政府專屬簡訊短碼「111」發送，以利民眾分辨並認明。

水公司為保障民眾財產安全，提高用戶申請e帳單的意願與體驗，特別在水費通知單右上方新增一組用戶專屬QR Code，用戶無須再手動輸入水號和用戶名，輕鬆掃碼就能申請e帳單，2025年底前還能享每期5元的優惠。台南自來水用戶首次申辦成功啟用者(不含取消再重新申請者)，再加送超商50元禮券，數量有限，送完為止，藉此鼓勵民眾安心申請e帳單，以達節能減碳、淨零排碳的目標。

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