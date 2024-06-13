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社會 社會焦點 保障人權

人妻玩很大劈2男　傳露骨簡訊「香蕉完食謝謝招待」夫綠炸

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄人妻劈兩男還傳露骨簡訊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓人妻與郭姓老公婚後有一個孩子，但她卻和另外兩名男子「勾勾纏」，經常互傳露骨鹹濕簡訊「那天抱一下感覺有回來」、「觸電的感覺」、「我直接不穿」、「有一根香蕉，我看到了之後超愛。先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」調情，郭男發現後氣炸提告，法院審理後判鄭妻應賠償20萬元。

判決指出，郭男和鄭女是在2016年結婚，育有一未成年子女，2021年間郭男覺得妻子和他感情越來越疏遠，察看手機後發現鄭女經常利用通訊軟體Messenger和兩名男子互傳曖昧簡訊，質問後兩人大吵了一架，最後也鬧到離婚。

郭男不滿「綠光罩頂」，怒告鄭姓妻子侵害配偶權，並提出妻子與兩名男子的露骨簡訊「那天抱一下感覺有回來」、「觸電的感覺」、「上樓梯你碰了我腰一下，其實我當下真的有觸電的感覺」、「你昨天有親我額頭，我一下子沒有反應過來」等論及異性間擁抱、親吻之內容；此外，尚有「我直接不穿」、「有一根香蕉，我看到了之後超愛。先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」當證據，求償100萬元。

法院審理時，鄭妻辯稱郭男提出的對話紀錄截圖，是鄭男未經同意，私自查看她的手機翻拍而成，為妨害秘密行為，無證據能力，而且她和丈夫長期價值觀不同、溝通不良，兩人離婚程序中約定由她負擔未成年子女大部分的扶養費，並放棄對夫妻剩餘財產分配請求權，已付出相當財產代價，不應該再賠償。

一審法官審酌相關事證後，認為鄭姓人妻應賠償郭男20萬元為宜，全案上訴後，二審駁回上訴，維持賠償20萬元確定。

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