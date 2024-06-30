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「A片監控說」與王鴻薇臉書互戰　沈伯洋：想製造我情緒不穩假象

▲▼國民黨團召開 核三電力缺口 麥寮電廠延役來補 台灣真的不缺電 記者會 洪孟楷 王鴻薇 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前在電視政論節目指出，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，因為中共可以掌握，並判斷看A片者是自由派還是保守派。國民黨立委王鴻薇今（30日）狠酸，沈伯洋最近的發言令人讚嘆不已、拍案叫絕，沈柏洋的發言已經進入像是倪匡小說中的衛斯理，令民眾大為驚嘆。沈伯洋則在王鴻薇臉書貼文下方留言開戰，「想要製造我情緒不穩定的假象是你們這一個月以來的伎倆啦。造謠薇你好～」

沈伯洋日前應邀到政論節目擔任來賓，節目主持人劉寶傑當時在節目上提到，現在許多人會跳VPN去看A片，沈伯洋回應，這代表民眾喜歡看的A片類型都會被中共掌握，之前就有研究指出，透過民眾喜歡看的A片前五名，便可以猜測這個人是自由派還是保守派，藉此針對個人丟出相關資訊與新聞。

對於沈伯洋昨天深夜更在其個人臉書澄清近來與其個人相關的網路謠言時，也特別提到「看A片會被中共監控」這件事，稱這件事不算是謠言。王鴻薇說，沈柏洋當時說，如果看A片也會被中共監控，而且對方還能根據A片類型，判斷是保守派還是自由派，這樣的發言，真的有所本嗎？

王鴻薇質疑，沈柏洋到底是真的了解，還是又像當初說中共盯梢台灣政論節目一樣，是以聽說或沒有證據的方來敘述？沈柏洋真的別抱怨劉寶傑說沈是像電影007系列裡的特務間諜，影響到公信力，目前沈柏洋的發言已經進入像是科幻小說裡的角色，例如已故香港小說家倪匡小說中的衛斯理，讓民眾都大為驚嘆，如果沈柏洋繼續發揮衛斯理的人物性格，相信聲量即討論度一定會越來越高。

▲沈伯洋在王鴻薇貼文下方留言開戰。（圖／王鴻薇提供）

▲沈伯洋在王鴻薇貼文下方留言開戰。（圖／王鴻薇提供）

沈伯洋則至王鴻薇臉書留言，「想要製造我情緒不穩定的假象是你們這一個月以來的伎倆啦。很抱歉，我完全不急，急的是你們。」現在去哪一個國家風險最高？中國。結果立法委員去中國要報准嗎？不用。如果你那麼關心，那就先支持我立法委員去中國要管制的法案。 然後，我說法從頭到尾一致，不要每次都曲解別人的說法以後就說別人不一致。中配的事情也是你們故意造謠，然後說不一致，三角巾的事情我當面跟你講，你也故意造謠。現在又一樣，我跟本沒說過冒用護照的事。「造謠薇你好～」語氣相當酸。

王鴻薇回擊，「沈委員一直以來參加秘密任務辛苦了！您不用急也不必擔心，有什麼委屈我有幫您聯絡外交部跟國安單位了，到時候他們會好好協助你。我們都希望趕快抓到冒用你身份的犯人，其他什麼的我們禮拜一上班再討論好嗎？」

王鴻薇續指，剛剛有看到沈伯洋的回應影片，現在狀況真的很憔悴，多喝水多休息，不要想太多！大家都會幫忙的。

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