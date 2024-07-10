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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦遭爆涉貪「捲蔡賴鬥法」？　王鴻薇預言：檢方筆錄恐流出

▲▼國民黨團召開 核三電力缺口 麥寮電廠延役來補 台灣真的不缺電 記者會 洪孟楷 王鴻薇 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地院9日再度召開羈押庭，經過4小時庭訊，法官裁示被告交保金額至1200萬，使鄭文燦二度交保。針對鄭文燦涉弊，國民黨立委王鴻薇今（10日）表示，此事為賴清德總統、前總統蔡英文一系列的大鬥法，她預期過幾天，會看到些來自檢方筆錄的訊息。

王鴻薇指出，鄭文燦案除了司法整肅貪汙外，當然是不折不扣的政治角力、政治鬥爭的白熱化。鄭文燦涉貪案過去還被結案，到了去年，確定是賴清德選總統後，此案就重新啟動調查，政治干預意味濃厚。

王鴻薇續指，大家可以看到檢方一直想聲押鄭文燦，院方以各種理由釋放鄭文燦，變成檢方要押人，法院要放人，代表賴系跟英系角力延伸到整個司法體系。法務部長鄭銘謙是賴清德的自己人，可看得出為何這次檢方大動作偵辦，且非要押鄭文燦不可。但在法院系統，司法院長許宗力為蔡英文提名，最近檢院大鬥法、不同調，充分顯現出賴系、英系鬥爭。

另，鄭文燦在桃園市長任內涉貪遭檢方聲押，桃園地院昨更裁前一刻，媒體卻爆出檢調監聽譯文，遭疑違反《刑事訴訟法》偵查不公開規定，王鴻薇直言，周刊突然在鄭文燦第二次羈押庭開庭前，釋出這些訊息，這不就是政治操作？

王鴻薇認為，上周六押不成鄭文燦，但看得出檢方有釋放些訊息，告訴社會大眾，有抓到鄭文燦收賄的證據，院方還敢說要放人嗎？院方顯然也不甩，院方後面的勢力也非常堅定，就是不願意押鄭文燦。她預期過幾天，又會看到一些來自檢方筆錄的訊息。
 

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