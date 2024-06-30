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籲罷免連署應更嚴謹　柯文哲猜很多人「被連署」：政黨樁腳拿名冊抄

▲▼柯文哲出席桃園市黨部新址暨吳春城委員聯合服務處揭牌儀式。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲出席桃園市黨部新址暨吳春城委員聯合服務處揭牌儀式。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／桃園報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑第二階段連署已達門檻，桃園市長張善政30日喊話，歡迎民眾黨一同聲援謝國樑。民眾黨主席柯文哲並未正面回應，僅表示罷免門檻不必動，但連署方式應當更嚴謹，現階段只要提供姓名、身分證、戶籍住址，猜測很多人都是「被連署」，政黨樁腳拿名冊在抄寫。

民眾黨30日舉辦桃園市黨部新址暨立委吳春城聯合服務處揭牌儀式，張善政上午9時30分左右抵達現場，與柯文哲和其他民眾黨立委時間刻意錯開。面對國民黨要修選罷法門檻與民眾黨態度不同，張善政表示，昨天國民黨主席朱立倫已有對此議題回應，不再補充。

被問到會不會幫謝國樑一起加油？張善政直言「當然當然」，謝國樑非常用心，會在能使力的地方幫忙加油；媒體追問， 會不會希望民眾黨一起聲援謝國樑？張說，民眾黨如果可以的話，當然歡迎，「我們會很歡迎」。

而張善政離開後，柯文哲與立院黨團總召黃國昌等一行人抵達現場。針對張善政希望邀民眾黨聲援謝國樑，柯文哲回應，自己一直期待今年總統大選後 ，台灣社會應當是一個政黨和解、社會和解、兩岸和平的社會，結果卻不是他所期望的那樣。

柯文哲提及，對於罷免的態度，選舉、罷免、創制、複決，這是人民參政的基本權利，所以民眾黨也認為沒必要去變來變去，但非常反對罷免成為任何政黨仇恨動員的工具，28日在立院黨團開會時決定，不必要變動罷免門檻，因為如果像公投一樣，每次出問題就移來移去，讓台灣法律失去尊嚴跟一致性。

柯文哲也稱，但是有發現在罷免過程中，「奇怪，怎麼總統、副總統的罷免連署條件不一樣？」如今罷免為什麼變成政治仇恨工具，是因為只要提供姓名、身分證、戶籍住址，根本很多就是政黨樁腳動員，「我猜很多人都是被連署，不是真的跑去連署，所以我們不太贊成目前罷免變仇恨動員工具。」

柯文哲強調，結論是門檻不要動，但連署方式應當更嚴謹，不應當讓連署跟罷免變成政治仇恨工具。

媒體追問，現在態度跟國民黨不同調，而民進黨也反對修《選罷法》綠白有可能合作嗎？柯文哲重申，「我覺得目前罷免連署，應當跟總統副總統連署一樣。」現行規定不一樣，總統、副總統的要提供身分證正反影印本，至少代表民眾同意，但現在罷免這麼容易連署，原來是拿名冊在抄寫，「我猜很多這種所謂連署，都是『被連署』，根本就是政黨樁腳拿名冊在抄，這我覺得不好。」

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