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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對罷免現象厭煩　柯文哲反擊柯建銘：你確定綠不會被罷免？真的假的

▲▼柯文哲出席桃園市黨部新址暨吳春城委員聯合服務處揭牌儀式。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲出席桃園市黨部新址暨吳春城委員聯合服務處揭牌儀式。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／桃園報導

網路出現醞釀罷免藍綠立委聲浪，國民黨立委提案要調高罷免門檻，民眾黨團意象備受關注，而民眾黨主席柯文哲日前已表態不必要調動門檻；但立院民進黨團總召柯建銘仍持續警告，若藍白合作強推修法，恐使民眾黨縣市議員被罷免光。對此，柯文哲反嗆「你確定民進黨不會被罷免喔？真的假的？」，並曝自己對這段時間的現象感到厭煩。

柯文哲30日上午出席桃園市黨部新址暨吳春城委員聯合服務處揭牌儀式，會後接受媒體訪問。面對國民黨想調高《選罷法》門檻，柯文哲再次重申民眾黨的立場，強調門檻不要動，但連署方式應當更嚴謹，不應當讓連署跟罷免變成政治仇恨工具。

面對柯建銘警告，藍白合作修《選罷法》，第一個遭殃的是民眾黨縣市議員被罷免光，且若民眾黨投給自己也是保送修法？柯文哲反擊，「這就是一樣，你怎麼不怕你們民進黨的被罷免？」這種就是所謂的「嗆聲」，「對台灣社會有好處嗎？你確定民進黨不會被罷免喔？真的還假的？不要再搞這種事情啦！我對這段時間台灣政壇的現象感到非常厭煩」。

媒體追問，會不會擔心此說法被綠營解讀成「變相提高罷免門檻」？柯文哲說，罷免還是個嚴肅的事情，保留人民罷免的權利，不要說一次當選保證做完4年，這樣也不對，所以罷免權利是要保留著，只是非常反對目前這種政治動員的做法。

外傳民眾黨團總召黃國昌27日與國民黨團總召傅崐萁聯繫談《選罷法》態度，讓國民黨態度放軟、不主張調高數字，可能同樣也針對形式做修正，而這議題算不算藍白合作？柯文哲認為，這不是藍白合，民眾黨有自己的主體性跟主動性，還是會講說對社會的看法，對於《選罷法》態度很清楚，門檻不要動，但不希望是政黨仇恨動員的手法。

至於現階段罷免基隆市長謝國樑案可能成案一事，柯文哲重申，做得好、做得壞，還是有一定的標準，今天這個罷免案很清楚是政黨仇恨動員，但他覺得最後會沒完沒了，你罷免我、我就罷免你，整個台灣社會陷入很亂的狀況，「奇怪，大家搞什麼鬼？」批綠營應當家不鬧事，他自己不樂見看到目前這種局面。

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