台鐵、圖書館冷氣不涼！網轟「限溫令害的」：在家開冷氣更不環保

▲原PO抱怨冷氣不涼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

夏季來到！氣溫天天破30度的日子，讓許多人選擇待在室內吹冷氣，即便出門也要找有冷氣的地方，不過有網友指出，最近不管是搭捷運、搭火車，或是去圖書館，都覺得冷氣不夠涼，一點都不吸引人前往。對此，網友超有感，「現在到各個地方都自己拿出小風扇」，但也有人指出，捷運車廂很涼。

有網友在PTT發文，「現在是公共建設冷氣都不涼了嗎？」無論是在捷運站、火車站或是圖書館，普遍感到室內的冷氣並未能有效地降低溫度，「有開跟沒開一樣」，在咖啡廳還看到隔壁桌的客人搧風尋求涼快。

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他認為，公共建設的冷氣若不開涼一點，根本就不吸引人，也很有問題，「外面不開冷氣，大家都待在家開冷氣不是更耗電，大家有覺得最近公共空間冷氣都不涼了嗎？」

貼文曝光，網友表示，「 昨天在影廳裡面也是很熱」、「之前還有人說嫌熱可以去圖書館，一聽就是沒去過圖書館的人，都不曉得現在圖書館的冷氣還是會讓你微發汗，現在已經不像上個世紀，到公共場合會讓你冷到要穿厚外套的時代」、「板橋車站真的頗熱」。

不過也有網友指出，「捷運站還蠻涼的阿」、「還好吧，跟室外比很涼」、「免費仔還嫌」、「因為人太多吧」、「其實捷運車廂冷氣開很大」。

也有網友提到是因為「限溫令」導致，「白癡政策限制設定溫度，結果忽視體感溫度，舊冷氣的28度和新冷氣的28度根本天差地別」、「上頭應該有發公文，要求政府機關自律嚴格控制冷氣用電量，之前在某機關受訓，很多場合不能開冷氣，連講師都熱到直流汗」、「之前我上班的辦公室（中央單位）冷氣從10點開始開，中午要關掉，然後開到下午3點，還要被設定28度，那環境如同悶烤鍋」。