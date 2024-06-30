金曲獎出包　他批史上最爛「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

▲MC HotDog熱狗表演時麥克風故障。（圖／翻攝自LINE TV）



記者施怡妏／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮於昨日（29）落幕，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，然而典禮過程爭議不斷，有網友列出3大狀況，痛批「史上最爛金曲獎」，最扯的莫過於，MC HotDog熱狗表演時，麥克風頻頻故障，連續換了3支都沒聲音，對此，許多網友紛紛點頭，「很多段非常尬」。

有網友在PTT發文，「今年金曲是史上最爛嗎？」首先，對於主持人Lulu的表現不滿，「以為還在20年前」；其次，原本很期待順子的表演，結果像是一場大型的翻車現場，「難聽死了，不說以為是哪個素人在唱KTV，找人表演之前都不用驗收的嗎？」另外，熱狗表演時麥克風頻頻故障，整段表演被搞砸。

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貼文一出，網友點出其他狀況，「今年的最大問題就是星光暗到像鄉下路燈」、「介紹入圍者的過場配樂短片實在太倉促了」、「Lulu這屆真的變超油又超尬」、「我覺得從一開場的毒菇就直接毀了」、「電視購物橋段又長又尷尬，不知所云」、「很多段非常尬，刻意搞笑，把場子弄到很low又難笑」、「入圍影片真的有夠敷衍，大概都平均兩秒，一句歌詞幾乎都沒唱完」、「今年技術上真的出很多包，現場大螢幕畫面也常常忽然暗掉不見」。

不過，也有網友給予讚美，「舞台設計漂亮成那樣，結果只看出包的地方」、「每年都會有人冒出來講這種話啦」、「順子聲音有點虛，但等了20年，也是挺感動了，畢竟她是順子」、「其實是收音的問題吧，現場好很多」、「但是音樂人絕對是經典的一屆」、「今年表演水準都蠻好的，舞台也在求新求變」、「Lulu感覺是有被壓縮空間啦，純主持還好」。

▼順子淡出10年為金曲35登台演唱。（圖／翻攝自臉書）