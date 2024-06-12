全國有機茶TAGs評鑑出爐！花蓮6茶農獲選得獎　2茶農奪特選級

▲全國有機茶TAGs評鑑，花蓮6茶農獲佳績，縣府前往貼榜祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024全國有機茶分類分級TAGs評鑑活動，花蓮茶農展現優異的製茶技術與品質，有6家茶園獲選得獎名單，縣長徐榛蔚特別表示祝賀，並勉勵茶農再接再厲、精益求精，花蓮特色不是僅環境優美，農產更是優質，也期許和茶農一同努力將花蓮茶產區變成全國知名的茶品，更向國際市場邁進。

由財團法人台北市瑠公農業產銷基金會主辦的「2024第五屆全國有機茶分類分級 TAGs評鑑活動」，由農業部農糧署、茶及飲料作物改良場指導，採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment & Grading system, TAGs）制度，依據茶葉的外觀、水色、香氣和滋味進行評分，並結合有機認證和農藥檢測，確保產品的安全性和可追溯性。

本次評鑑得獎茶可由參加者自由選取兩款包裝選項，ㄧ選項為共同包裝，由主辦單位以回收茶渣為原料開發茶葉外盒，統一設計專用分級識別標籤，另一選項為參賽者自家品牌包裝，由參賽者繳交符合有機農產品標示的產品包裝，獲獎後由主辦單位於產品包裝上黏貼TAGs 分級標籤識別。

此次花蓮縣共有6家茶園獲評鑑佳績，在主要茶產區富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉皆有茶農得獎。玉里鎮赤科山天心茶園張振浪以球形烏龍茶組獲得1特選及1精選；赤科山伊禾茶莊黃文諄，以球形烏龍茶組獲得1精選及1優選；赤科山高成茶園巫智明以球形烏龍茶組獲得1優選；瑞穗鄉有機生態農場，以球形烏龍茶組獲得1優選；名鶴茶園粘竣程以球形烏龍茶組獲得1特選2精選及2優選；富里鄉六十石山益順休閒農莊林俊傑，以球形烏龍茶組獲得2優選獎。

徐榛蔚說，花蓮縣擁有全國最大的有機農業生產面積，有機茶也是全國主要產區之一。本次評鑑最高級別-特選獎（3星標示）全國共27茶樣，花蓮即獲2茶樣之殊榮（瑞穗名鶴茶園、玉里赤科山張振浪茶農），在在顯示花蓮有許多優秀的製茶師及用心的茶農，並展現了花蓮優質茶風味和品質，花蓮有機優質茶品實至名歸。縣府持續支持與協助花蓮茶產業發展，提升花蓮茶品的知名度與競爭力，讓花蓮茶成為台灣主要代表性之茶品。

