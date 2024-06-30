今明「下最多」地區曝　防西北雨劇烈天氣

▲午後要注意西北雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

午後防西北雨劇烈天氣！中央氣象署提醒，今天、周一中部以北、東北部、東部、其他山區午後有局部大雨發生機率。

氣象署表示，今天西南風持續影響，中南部及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部並有局部較大雨勢發生機率，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，應注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，沒下雨時天氣炎熱，各地高溫約33至36度，除了新竹市及澎湖、金門、馬祖外，其他各縣市都容易出現36度以上，東南部有局部38度左右及焚風發生機率。

氣象署預報，周一環境仍為西南風，強度稍減弱，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，清晨至上午因海陸風輻合，中南部亦有零星短暫陣雨。

氣象署表示，周二至周六太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近周二風向轉為偏南風，周三後轉為東南風，各地為多雲到晴，太平洋高壓南側水氣相對較多，迎風面的東南部及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中周二、周三午後山區並有局部大雨機率。