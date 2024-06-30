高溫飆破36度「午後驟雨再襲」　專家：近期颱風發展機會低

▲今天高溫炎熱，局部地區將飆破36度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)和明日(7月1日)西南風影響，天氣悶熱，午後熱對流旺盛，各山區及中北部、東北部一帶對流發展趨勢高，有雷雨和較大雨勢機會，中南部則要留意迎風地形雨，氣象專家表示，近期台灣附近颱風發展機會低，要留意高溫炎熱，午後常伴隨大雷雨和驟雨。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天台灣為西南風偏強影響，並挾帶較多的水氣，西南部外海面有些零星海上對流消長，並移入中南部帶來短暫陣雨，預期今日後續迎風面的中南部仍陸續有些零星地形降雨機會外，午後受熱力作用影響，各山區亦有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其中北部及東北部一帶對流發展趨勢高，有機會伴隨較大雨勢發生。

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氣溫部分，林孝儒說明，預期今天各地感受依舊炎熱，高溫普遍都有機會達34到36度，其中位處背風沉降的花東地區更要留意焚風機會並有36度以上高溫出現機會。

▲今天高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

周一仍是與今日西南風環境類似的天氣型態，林孝儒指出，各地氣溫仍舊炎熱，迎風中南部早晚有短暫陣雨外，午後各山區及北部至花東一帶平地亦有熱對流發展帶來雷陣雨，時而伴隨較顯著雨勢、閃電雷鳴或瞬間強陣風，不過晚間就會隨著熱力作用減弱，降雨逐漸停歇了。

林孝儒分析，周二至周末則隨著太平洋高壓有逐日西伸趨勢，台灣附近再逐漸轉為東南風環境，各地氣溫持續炎熱，背風西部仍有36度或以上高溫機會。午後受熱力作用影響，各山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，屆時熱對流好發區域將轉為弱風區的西半部，不過周四有機會隨著太平洋高壓增強，午後熱對流發展會再減小並更侷限於山區。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林孝儒表示，近期台灣附近除了颱風發展機會低外，主要的天氣型態也變化不太大，就是留意持續高溫炎熱的現象，及午後常伴隨大雷雨的發生，外出活動務必防範高溫現象及午後驟雨，雷雨發生時也盡量迴避至安全處，特別是前往山區或溪谷活動的朋友，要注意山區突發大雨和溪水暴漲的風險。