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華爾街日報：台灣盼打造無人機隊　但大多數是中國製造

▲▼一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機「Vector」，飛越哈爾科夫地區的俄羅斯軍隊陣地。（圖／路透）

▲圖為一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機，飛越俄軍陣地。（示意圖／路透，下同）

文／中央社

華爾街日報今天報導，台灣正加緊腳步打造無人機隊以強化國安，但在戰場舉足輕重的小型平價無人機，絕大多數都是中國製造，使台灣面臨供應鏈挑戰。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，平價無人機的重要性在烏克蘭表露無遺，烏軍部署大量無人機偵查敵軍行動和空投炸藥，有助基輔當局抵禦規模更大、裝備更精良的俄羅斯軍隊。

據報導，類似烏克蘭的那種不對稱衝突，也可能發生在台灣。中國擁有全球規模最大的海軍，更聲稱台灣是其領土，而且不排除以武力犯台。

▲▼以色列襲擊圖巴斯附近的法拉難民營。（圖／記者董美琪攝）

▲無人機。

台灣正密切研究烏克蘭的國防情勢，期盼能借鏡烏國的若干戰術，其中一項就烏克蘭推動與民間企業合力打造「無人機國家隊」。

據報導，台灣國防部表示，已擬議未來5年支出約1.75億美元（約新台幣56億元），向民間承包商採購約3200架無人機。

然而，這個數量仍遠遠不夠。根據英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute, RUSI）資料，烏克蘭每月得消耗約1萬架這類無人機。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）表示：「烏克蘭已向我們展示，這類衝突如何消耗大量物資。如果補給成為一大挑戰或出現不確定性，那麼，台灣在衝突爆發前開始大量囤積並保護這些物資，就顯得十分重要。」

烏克蘭起初拒用美國製無人機，原因包括經常故障和價格過高，因此開始大幅依賴中國無人機巨頭大疆創新（DJI）的產品。隨著需求攀升，烏國迅速發展出採用中國進口零件再組裝成無人機的在地產業。

不過，台灣無法如炮製這個做法，因為中國供應商可能幫助解放軍駭入台灣國軍使用的任何無人機，這種風險太高。

再者，台灣身為一個島國，可能也會發現無人機供應鏈很容易遭到封鎖。相反地，台灣須設法找到能繞過中國供應鏈，同時建立大量無人機庫存的方式。

根據德國無人機領域商業智能研究平台Drone Industry Insights（DII），大疆握有全球3/4的商用無人機市場。

DII執行長沃克韋茲（Kay Wackwitz）表示，中國無人機產業規模之大，使其能量產平價無人機和相關零組件。

台灣無人機大廠雷虎科技董事長陳冠如指出，雲台系統（Gimbal System）是一大關鍵。這種系統結合光學鏡頭、熱感應器和穩定器，是任何偵察無人機的核心。台灣雖已生產許多雲台組件，但因為國內勞工成本高昂，大多數組件須運往中國進行組裝。

陳冠如提及，在中國以外地區製造雲台系統價格至少多兩倍，從其他地方取得相當困難。他表示，他花了6個月時間，開發1款原型機，其中包含以色列供應商的雲台系統，但在以國去年10月入侵加薩走廊（Gaza Strip）後，庫存就沒了。

台灣另一家無人機製造商智飛科技創辦人暨董事長黃重生，最初曾嘗試在台灣軍方無人機原型機中，以澳洲替代品取代中國製引擎，但發現成本高出20倍。

因此，黃重生希望與本地供應商合作。他表示，多數台灣工廠不願配合，因為他無法保證有足夠訂單，他不得不至少跑了5趟，造訪台北郊區1家供應商，花了數小時與老闆喝茶協商，最終才達成協議。

與此同時，華府也意識到台灣迫切需要一支有能力的無人機隊。去年，五角大廈宣布了所謂的「複製者」（Replicator）計畫，旨在於18至24個月內部署「數千套跨領域自主系統」，因應中國與日俱增的軍事部署。

美國國務院最近批准了一項價值3.6億美元的對台軍售案，包括彈簧刀（Switchblade）在內等約1000套無人機系統。

另一方面，台灣也正投資反無人機計畫。2022年，台灣士兵在外島金門投擲石塊，擊落1架飛越軍營的中國無人機，使得反無人機需求成為焦點，

葛梅茲指出：「台灣國防產業並非不夠好。而是需要擴大規模。」

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