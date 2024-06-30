巴黎奧運「公寓出租」價格暴跌！　當地人發財夢碎

▲部分巴黎人大幅降低租金吸引租客，部分的人則是完全放棄把房子出租。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2024年巴黎奧運將在7月26日至8月11日登場，巴黎部分居民原本想透過出租自己的公寓給遊客來住，喊出一晚550歐元（約新台幣1.9萬元）的價格，趁機大撈一筆。但現實卻並非如此，租金價格暴跌，就算屋主大幅降價也沒人預定，大失所望。

法新社報導，巴黎部分居民已在距離奧運開幕式約1個月的此刻，選擇大幅降低租金吸引旅客。舉28歲房地產業者茱莉亞（Giulia）的狀況為例，她的房子就在巴黎北部，這裡是許多勞工階級居住的第18區公寓，今年1月期間試著以每晚550歐元的高價出租自己的公寓。

茱莉亞在發布出租訊息之後，宣稱「已經可以想像拿大把現金鈔票去度假的畫面」，但她腦海夢想中的情境卻從未實現，租金價格從550歐元不斷往下降，「（價格）降到350歐元，接著是250歐元，但還是沒人來租」，最終調降至每晚160歐元（約新台幣5580元）之後，才有一名美國人向她承租公寓2周。

經對照，160歐元的價格只比往年7月、8月的正常價格高出30歐元，雖然這並非她當初想像的那樣，但仍成功把房子租出去。

不過另名男子庫考德（Adrien Coucaud）就沒這麼幸運，他把巴黎東部的房子委託給相關機構，讓他在外出度假時，出租公寓賺一些錢，但機構把價格訂得太高，根本沒人來預定，儘管他後來重新介入並把價格降至每晚166歐元（約新台幣5780元），房子也租不出去，最終選擇放棄。

法國巴黎今年年初的租金價格大幅上漲，隨後下滑。巴黎市房租規範平台的市府顧問葛梅斯（Barbara Gomes）指出，一開始出現通膨的狀況，讓大家對奧運期間可能收取的租金抱持幻想，但因飯店空房充足、巴黎人出租空房的浪潮的因素，租金價格回落。

針對上述狀況，豪華旅遊租賃集團Archides董事長羅林（Raphael Lorin）認為，對於巴黎人來說，問題點在於「在1500萬名遊客之中，有1300萬人是法國人」，來奧運共襄盛舉的法國人更有可能選擇待在家人朋友身邊，「另一方面，外國旅客的預算可能相當高，是頂級飯店的顧客，在中低端市場，搖錢樹並不存在。」