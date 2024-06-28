年輕租客欠租失聯！房東上門見「家具被搬空」只剩沙發跟垃圾

▲房客欠繳租金失聯，房東上門發現家電家具都被搬空。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

貴州貴陽一名房東將房屋出租給20多歲的年輕人，不過對方自從承租以後，就從來沒有繳過租金，豈料他上門催繳，卻發現屋內的所有家電、家具都被清空，只留下沙發與滿地垃圾，氣得他立即報警處理。

綜合陸媒報導，這名房東在貴州省貴陽市有一戶房子，先前出租給一名20多歲的年輕人，不料對方租了房子以後，從來沒有繳過房租，最後甚至還直接失聯。

房東後來實在受不了，於是直接前往租屋處查看，不料搭乘電梯時，碰上了購買二手家具的買家，讓他心中生出不祥的預感。

▲房客欠繳租金失聯，房東上門發現家電家具都被搬空。（圖／翻攝微博）



果然，進門以後房東才發現，屋內除了沙發以及滿地垃圾以外，所有家電、家具都被搬空，包含冰箱、電視、烤箱及飲水機，就連床、鞋櫃也全都消失，總共損失高達上萬元（人民幣，下同，約新台幣4.5萬元）。

房東相當生氣，發現的當下立即報警處理，並且將這件事情上網爆料。不少大陸網友看完後，也不禁傻眼回應，「他是來進貨的」、「再晚一點沙發都成交了」、「沒賣房子就對你不錯了」、「不是錢的問題，應該是想噁心房東。」