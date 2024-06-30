日本要求企業公布「女性主管職」占比　2025擬提修正案

▲厚勞省預計2025年向國會提出「女性活躍推進法」修正案，改善女性在職場的待遇。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）計劃要求不論是否是上市公司，只要員工數達301人以上的企業均有義務公開主管職中的女性比例，影響所及約1萬8000間公司。

日本經濟新聞報導，日本是七大工業國集團（G7）中男女薪資差距最大的國家，而女性擔任主管職比例低是無法解決薪資差距的原因之一。日本官方有意藉由要求企業公布女性主管占比，增加女性擔任管理職人數，有助改善待遇。

上述政策方向將納入最快7月彙整的學者專家會議報告書內，厚生勞動大臣的諮詢機構勞動政策審議會今年夏天起將展開具體討論，厚勞省預計2025年向國會提出「女性活躍推進法」修正案。

「女性活躍推進法」定義課長級以上為主管職，不過現行規定並未要求企業公布女性主管比例，企業只需要從15個項目中選擇2個以上項目公布即可，而主管職的性別比例僅是其中1個選項，其他項目包含錄取女性的比例、使用特休假的比例等。

而日本厚勞省將把女性主管的人數比例，從選擇性公開的項目更改為有義務公開的項目。

根據厚勞省調查，現行制度下，員工數300人以上的企業中，有57.4%選擇公布這個指標，而員工數為100至299人的企業中則有28.5%。 厚勞省也在考慮要求員工數101人以上的企業公開女性主管職比例，若擴大實施，適用這項措施的企業約5萬間。

日本官方要求公司在企業官網、厚勞省的「女性活躍推動企業資料庫」公開女性主管比例，儘管違反公布義務的企業也不會受罰，但是厚勞省認為不公開這項資訊的公司會讓投資人與求職者「保持距離」，因此覺得這項措施具有實質效果。

日本金融廳2022年度起要求發行有價證券報告書的上市企業等4000間公司，有義務公布女性的主管比例、男女薪資差距等資訊。

根據民間調查，2023年6月之前公開這些資訊的約2000間企業，女性主管比例僅佔9.47%。厚勞省下轄的調查研究機構「勞動政策研究．研修機構」表示，2022年日本主管職中女性的比例僅12.9%，儘管這個比例從30年前緩慢攀升，但是跟德國的28.9%、南韓14.6%、美國41%、法國39.9%相比，仍然很低。