日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮　查扣近14萬條+現金700萬

記者邱中岳／台北報導

保安警察第三總隊刑事警察大隊偵破私菸集團，該集團假借代購日本商品名義，實則透過中國籍男子、帶著隨機尋找的2、3名日本籍犯男子，利用托運行李走私大量非法加熱菸品入境，並在北、中、南、高雄等地設立店面違法販售加熱菸品。全案詢後依涉嫌《懲治走私條例》及菸酒管理法等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

警方調查，陳姓犯嫌為首之私菸販售集團以日貨代購及冷凍海鮮販售名義，在北、中、南、高雄等地設立店面，實則私下進口未經我國核准之「加熱菸」入境非法販售。

▲保三總隊查獲7嫌夾帶日本加熱菸來台，並在網路、商家後門販售。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，陳嫌找來中國大陸籍男子、2名日本籍男子等4人，從日本夾帶加熱菸，經營多個LINE群組，於群組內提供加熱菸品販售資訊，並提供客戶下單預訂，再以店面取貨、賣貨便寄送等方式供貨給客戶。

陳姓男子等人還將夾帶來台的加熱電子菸藏在後方儲藏室，經警方深入追查陳嫌之加熱菸品貨源，發現中國籍周姓犯嫌，以一週1次之頻率，多次帶同2、3名不等的日本籍背包客，使用大型托運行李夾帶大量加熱菸品從日本走私入境。

▲保三總隊查扣加熱菸13.8萬條，另外還有7百萬元現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定陳嫌等人之後，在27日晚上開始執行，兵分多路依法搜索北、中、南及高雄等22處，合計扣得疑似不法所得現金約新台幣7百餘萬元、加熱菸合計13.8萬包、電子菸加熱器220台等證物，拘提包含大陸籍1名、日本籍2名在內之犯嫌共7人到案，全案警詢後解送至士林地方檢察署偵辦。

保三總隊提醒，菸害防制法修正通過明定全面禁止電子菸，加熱菸則必須通過健康風險評估審查才能製造、販賣，未經許可製造、輸入，最重可處5千萬罰鍰，販賣及展示最重可處1百萬元。

目前尚未有任何加熱式菸品通過主管機關之健康風險評估，使用來路不明、未經許可之加熱菸品恐戕害國人身體健康。此外，自國外走私非法菸品亦將觸犯菸酒管理法第45條第2項規定，最重可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上一千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。