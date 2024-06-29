快訊／鶯歌民宅陽台竄火舌「濃煙狂冒」　屋主逃出送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區鳳吉四街今天（29日）下午，發生一起住宅火警。民眾報案指稱，現場4樓陽台冒出大量濃煙，屋內有一名住戶等待救援。警消抵達，男性屋主已自行逃生，經評估後將男子預防性送醫，隨後進入屋內搶救，初步判定起火點為客廳雜物起火，燃燒面積約15平方公尺，起火原因仍待進一步釐清。

▲新北市鶯歌區發生民宅火警，現場陽台竄出火舌。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天下午2時許，新北市消防局獲報，鶯歌區鳳吉四街民宅傳出火警，現場陽台竄出火舌，並冒出大量濃煙。警消抵達，現場為5層樓公寓建築4樓起火。4樓屋主原本自行滅火，但無法撲滅就自行下樓逃生。警消迅速將火勢熄滅，目前正進一步釐清起火原因。

▲警消抵達，男性屋主鼻孔烏黑，由救護車預防性送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第五大隊長鍾世銘提醒，居家務必做到「五不一沒有」，電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查臥室、客廳及廚房等大量用電處所的安全，防範電氣火災。

▲新北市鶯歌區發生民宅火警，附近住戶先行逃出。（圖／記者陸運陞翻攝）