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社會 社會焦點 保障人權

通緝男偷鐵馬代步「除濕機砸警」跑了　6小時後逛大街被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局民生西路派出所，在27日接獲報案，有民眾腳踏車遭竊盜，警員鎖定涉案男子在28日清晨前往逮人，男子手抱除濕機假意配合，趁警員不注意轉身往2樓跑，還將除濕機砸向後方追逐的警員脫身，警方當天中午在路上又遇到騎腳踏車的男子，男子又想加速逃逸，但這次被警員當場攔截圍捕成功壓制。

警方調查，54歲的蔡姓男子，在27日清晨6時許，在北市大同區偷牽腳踏車，失主立刻向警方報案，警方調閱監視器鎖定往重慶北路方向逃逸，並且躲進一處無人居住的荒廢民宅，警方在外面發現遭竊的腳踏車，還有嫌犯的犯罪衣物，研判蔡姓男子就躲藏在裡面，於是進屋查緝。

▲▼他偷腳踏車被警員鎖定，持除濕機砸警員脫逃。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他偷腳踏車被警員鎖定，持除濕機砸警員脫逃。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方進入後遇到蔡姓男子，當時手捧除濕機的蔡，假裝配合警員接受盤查身分，但是蔡姓男子直接往2樓逃竄，將手上的除濕機砸向警員，後方追逐的警員險些受傷，也讓蔡姓男子從2樓攀牆逃脫，警方上樓時蔡姓男子已經逃得不見蹤影，警方又持續調閱監視器追查逃逸路線。

▲▼他偷腳踏車被警員鎖定，持除濕機砸警員脫逃。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲竊盜嫌犯脫逃之後騎腳踏車逛大街被發現，警匪在騎樓展開追逐。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，28日當天中午12時許，警員在路上巡邏時發現蔡姓男子騎腳踏車現身，立刻在延平北路上的騎樓展開追逐，最後警員成功將蔡姓男子壓制在地，並且順利將人逮捕，也將失竊的腳踏車還給失主，警方也發現蔡因竊盜案遭發布通緝，訊後除了依照竊盜罪移送，另外通緝部分也解送相關單位歸案。

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