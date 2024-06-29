沒戴安全帽騎車被查！自豪「剛從法院出來沒違禁品」　秒被打臉

記者邱中岳／新北報導

新北市警局汐止分局警員在22日晚上巡邏，發現1名騎士後座乘客未戴安全帽，立刻上前盤查，2人還聲稱剛剛從基隆地方法院出來，不可能有違禁品，但警方卻在騎士身上搜出可疑物品，騎士當場丟進水溝裡聲稱並非毒品，警員當場打開水溝蓋撿拾「證物」，騎士才坦承是毒品安非他命。

警方調查，36歲的蘇姓男子，在22日晚上載著友人準備去逛夜市，因為沒有戴安全帽被巡邏警員攔查，2人還表示，剛從基隆地院出來，身上不可能有違禁物品，主動願意配合警員檢查身上攜帶物品，但是警員卻發現蘇神情慌張，加以盤查赫見裝有毒品的夾鏈袋。

▲男子騎車載朋友逛夜市，沒戴安全帽被攔查，毒品（紅圈）直接丟水溝蓋企圖滅證。(圖／記者邱中岳翻攝）

蘇姓男子見到毒品被搜出，當場將整包夾鏈袋丟進水溝裡企圖滅證，警員立刻逮開水溝蓋將毒品拾起，蘇姓男子才坦承是毒品安非他命，最後蘇姓男子當場被警員上銬逮捕，並且訊後依照《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

▲2人被警員盤查，還表示剛從基隆地檢署出來，身上沒有違禁物品。(圖／記者邱中岳翻攝）

汐止分局表示，「打擊犯罪、檢肅毒品」是當前重點工作，毒品犯罪一直以來除了對社會治安造成重大影響之外，也戕害國人健康，警方為維護治安工作不懈怠，為能給民眾一個無毒的環境，也會全力掃蕩毒品犯罪，決不放過任何違法之徒，以維護國人身體健康安全。