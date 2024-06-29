　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轎車高速過彎撞車！路邊保時捷也遭殃　2人棄車落跑全被錄下

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區27日發生一起肇逃事件，一部白色轎車疑過彎失控，突然衝撞到對向的小客車，小客車倒退後時，又擦撞到一部保時捷，事故造成2人受傷，沒想到肇事車主沒停留在現場，竟和車上的副駕駛棄車跑了，傷者親友怒PO網尋人，呼籲肇事者出來面對。

這起事件發生在27日上午6點40分，警消獲報，楠梓區學專路、後昌路口發生交通事故，一部自小客車遭碰撞，安全氣囊爆開，車上2人分別有擦挫傷，救護人員到場後，將2人送往醫院救治。

▲▼楠梓肇逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楠梓學專路發生一起肇逃交通事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼楠梓肇逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼白色轎車撞上鐵灰色自小客，自小客再倒退擦撞到保時捷休旅車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼楠梓肇逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時一部白色轎車右轉學專路，疑轉彎弧度過大導致車輛失控，碰撞到對向當時正在停等紅燈的鐵灰色自小客車，挨撞的自小客車倒退後，再撞上店家停在門口的保時捷休旅車。

不過警方到場時，完全沒見到肇事的白色轎車駕駛，經調閱監視器，發現車主釀禍後，駕駛座和副駕駛座同時打開車門，車上2名男子竟然棄車逃跑，獨留鐵灰色自小客車44歲鄭姓駕駛、45歲徐姓女乘客在現場，兩人當街狂奔的身影還被路邊監視器拍下。

▲▼楠梓肇逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼白色轎車車主和乘客竟當街棄車奔逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

挨撞的車主親友則po網尋人，表示2名傷者受重傷無法工作，直呼：「到處都是監視器！你把別人車撞爛 肇事逃逸？奉勸你⋯儘速面對處理。」也希望若有網友認識肇事者，趕快出來面對。

警方表示，已通知車主到案說明釐清案情，將朝肇事逃逸罪及過失傷害等罪嫌偵辦。

ET快訊
保時捷停路邊也被撞　2人棄車落跑！全被錄下
廁所爆裂「堵到1男1女」　現場照曝！全場急：女生屁股還好嗎
校園巨大榕樹倒塌！　女騎士遭壓命危
快訊／大雷雨襲2縣市！　嚴防雷擊淹水
大安森林公園遛狗！毛孩「疑吃不明物」死亡　動保處要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南學甲灌溉溝渠男子落水　搶救上岸人已死亡

同步遙控2喵喵製毒廠！製毒祖師爺判刑10年　製海量毒品市值10億

快訊／鶯歌民宅陽台竄火舌「濃煙狂冒」　屋主逃出送醫

成大醫院旁路樹倒塌！轎車經過慘被砸中　女駕駛當場嚇傻

南投敦和國小老榕樹倒塌！女騎士遭吞沒壓困　一度無呼吸心跳

烏日民宅火警臥室驚見男焦屍　警查出身分：是81歲屋主

轎車高速過彎撞車！路邊保時捷也遭殃　2人棄車落跑全被錄下

大安森林公園遛狗！毛孩「疑吃不明物」死亡　動保處要查了

快訊／台中烏日民宅火警18分鐘撲滅　臥室驚見1焦屍...身分待查

水泥車失控！扯斷電桿再撞民宅　駕駛「突然暈過去」僅腳趾受傷

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

快訊／台南學甲灌溉溝渠男子落水　搶救上岸人已死亡

同步遙控2喵喵製毒廠！製毒祖師爺判刑10年　製海量毒品市值10億

快訊／鶯歌民宅陽台竄火舌「濃煙狂冒」　屋主逃出送醫

成大醫院旁路樹倒塌！轎車經過慘被砸中　女駕駛當場嚇傻

南投敦和國小老榕樹倒塌！女騎士遭吞沒壓困　一度無呼吸心跳

烏日民宅火警臥室驚見男焦屍　警查出身分：是81歲屋主

轎車高速過彎撞車！路邊保時捷也遭殃　2人棄車落跑全被錄下

大安森林公園遛狗！毛孩「疑吃不明物」死亡　動保處要查了

快訊／台中烏日民宅火警18分鐘撲滅　臥室驚見1焦屍...身分待查

水泥車失控！扯斷電桿再撞民宅　駕駛「突然暈過去」僅腳趾受傷

「我不想我的國家淪戰場」　菲律賓協會主席參加北京論壇痛哭

陳聖平最快下周五大巨蛋亮相　高塩將樹7月初體檢

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

快訊／台南學甲灌溉溝渠男子落水　搶救上岸人已死亡

5月全台交易量創29個月新高　信義：全年挑戰11年新高

彰化秀水尋狗懸賞！飼主3萬元協尋米克斯　盼「豬仔」快回家

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

同步遙控2喵喵製毒廠！製毒祖師爺判刑10年　製海量毒品市值10億

2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

她好奇「常用LINE是老人的代表嗎？」　一票搖頭：為啥不用了

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

女業務簽保單遭性侵！被惡狼顧客甩到床上

寵物店2F屋主回應網友「沒反對開寵物用品店」

劍湖山G5卡空中畫面曝！16人走近90度陡梯逃生

嘉義「沉睡的酥皮濃湯」爆紅　老闆現身回應了

5億生遺產歸誰？　「同父異母」4兄姊機率高

賺外快幫帶「大提琴」　港男要關5年半

桃園1家3口販售發霉蛋、長蟲蛋牟暴利 下場慘

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

5億高中生遺產歸誰　除生母外還有4人備選

中山區「牛郎教父」失蹤奇案　妻子1反應有鬼

更多熱門

相關新聞

即／又是鋰電池！電動機車騎一半突爆炸

即／又是鋰電池！電動機車騎一半突爆炸

高雄市小港區今(29日)發生一起火燒車事件，一名66歲陳姓男子當時騎乘微型電動機車，聽到車輛發出「碰」很大聲響後，隨即車輛冒出白煙並起火。警消獲報到場協助撲滅火勢，並由車行老闆拆解電池，所幸未造成人員傷亡。

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

阿伯罵他坐博愛座！男爆走捷運車廂吼

阿伯罵他坐博愛座！男爆走捷運車廂吼

即／高捷「岡山車站」6/30試營運　新路段免費

即／高捷「岡山車站」6/30試營運　新路段免費

關鍵字：

高雄楠梓分局肇逃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面