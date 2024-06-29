轎車高速過彎撞車！路邊保時捷也遭殃　2人棄車落跑全被錄下

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區27日發生一起肇逃事件，一部白色轎車疑過彎失控，突然衝撞到對向的小客車，小客車倒退後時，又擦撞到一部保時捷，事故造成2人受傷，沒想到肇事車主沒停留在現場，竟和車上的副駕駛棄車跑了，傷者親友怒PO網尋人，呼籲肇事者出來面對。

這起事件發生在27日上午6點40分，警消獲報，楠梓區學專路、後昌路口發生交通事故，一部自小客車遭碰撞，安全氣囊爆開，車上2人分別有擦挫傷，救護人員到場後，將2人送往醫院救治。

▲楠梓學專路發生一起肇逃交通事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼白色轎車撞上鐵灰色自小客，自小客再倒退擦撞到保時捷休旅車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時一部白色轎車右轉學專路，疑轉彎弧度過大導致車輛失控，碰撞到對向當時正在停等紅燈的鐵灰色自小客車，挨撞的自小客車倒退後，再撞上店家停在門口的保時捷休旅車。

不過警方到場時，完全沒見到肇事的白色轎車駕駛，經調閱監視器，發現車主釀禍後，駕駛座和副駕駛座同時打開車門，車上2名男子竟然棄車逃跑，獨留鐵灰色自小客車44歲鄭姓駕駛、45歲徐姓女乘客在現場，兩人當街狂奔的身影還被路邊監視器拍下。

▲▼白色轎車車主和乘客竟當街棄車奔逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

挨撞的車主親友則po網尋人，表示2名傷者受重傷無法工作，直呼：「到處都是監視器！你把別人車撞爛 肇事逃逸？奉勸你⋯儘速面對處理。」也希望若有網友認識肇事者，趕快出來面對。

警方表示，已通知車主到案說明釐清案情，將朝肇事逃逸罪及過失傷害等罪嫌偵辦。