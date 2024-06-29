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國軍官兵高溫中暑挨酸「草莓兵」！一票人怒了：天氣已不同

▲▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式踢正步。（圖／記者杜冠霖攝）

▲黃埔軍校日前百年校慶時，有官兵不敵高溫中暑，卻被酸草莓兵。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者柯振中／綜合報導

總統賴清德16日主持黃埔建校100周年校慶，過程中卻有官兵中暑離場，卻因此遭部分網友酸「草莓兵」。對此，許多人則留言力挺，現在的氣溫與過去的氣溫不同，且每個人的身體狀況也都不一樣，不應過度苛責。

一名軍人近日在Dcard上發文，開口詢問「軍人熱到抽搐倒下、送醫不治，在大男人眼中是不是很草莓」，並且提出疑問，現在的氣溫與過去完全不同，為何在明顯高溫的情況下，官兵中暑還要因此遭受罵名。

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貼文在網路上掀起大量討論，不少網友對此回應，「講廢話的人，可能根本不知道閱兵穿的制服根本不通風，超悶熱的，只是好看而已。天氣這麼熱，當然會暈倒」、「每個人的身體狀況及素質本來就不同，不能去強求說A一定得與B一樣。況且現在又是講求運科的時代，若是照以前土法煉鋼的操法去操，再加上現在溫度越來越高的情況下，不出事也難。」

此外，同樣有人緩頰，這些學生在校慶以前，已經連續練習好幾周，且不舒服蹲下的時候，並非只站幾分鐘，而是連續站了好幾個小時，加上天氣炎熱、穿著長袖衣服，確實令人難以忍受，「我看普通人不到一小時就不行了吧？」

 

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