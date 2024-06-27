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30人曝屍街頭！巴基斯坦熱浪破40度「奪500命」　保全喝完水倒斃

▲▼ 巴基斯坦中暑民眾湧入醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴基斯坦中暑民眾湧入醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦南部被恐怖熱浪籠罩，體感溫度高達攝氏49度，短短6天內已有逾500人死亡，有時光是一天就有將近150具遺體送進停屍間，還有大批民眾因中暑就醫，戶外工作者首當其衝。

BBC報導，在巴國南部最大城喀拉蚩，平常每天約有30至40名死者被送進太平間，但自上周末熱浪來襲，近6天以來已接收約568具遺體，且光是25日一天就有141具。儘管他們的確切死因尚不清楚，但當地氣溫近日飆升至40度以上，高濕度更使體感溫度高達49度，死亡人數不斷上升。

喀拉蚩市民醫院（Civil Hospital Karachi）急診部門負責人謝赫（Imran Sarwar Sheikh）說明，23至26日已收治267名中暑患者，症狀包括嘔吐、腹瀉與高燒，其中12人死亡，到院就醫的大多數是60至70多歲，但也有40多歲中年人，甚至還有20多歲的年輕人，許多都是戶外工作者，呼籲民眾務必穿著輕便及多喝水。

56歲保全艾哈邁德（Wasim Ahmed）日前上班12小時後返家，儘管是夜班，天氣還是十分炎熱，他到家時便感覺不適。據家屬描述，他當時一邊走進家門一邊喊道，「我受不了這麼熱的天氣」，喝完一杯水後當場倒地，送醫宣告不治，疑似死於心臟病發。家屬透露，他本來就有心臟疾病，但以前天氣熱時不曾發生問題。

此外，喀拉蚩為確保電力供應實施定期停電，使許多人沒有電風扇或冷氣可吹，40多歲的阿明（Muhammad Amin）就是受害者之一，他居住的公寓經常停電，日前突然感覺不適後死亡，雖然死因尚未確定，但家屬懷疑與高溫有關。

據當地《黎明報》，喀拉蚩急救人員在街道上發現近30具遺體，儘管醫師稱其中許多人涉嫌吸毒，但身上並無外傷跡象。

籠罩喀拉蚩的熱浪預料將持續至下周，所幸氣溫可能稍稍下降。而巴基斯坦的鄰國印度近幾周也深受極端高溫所苦，首都德里出現前所未有的熱浪，5月以來每天氣溫都超過40度，最高甚至接近50度。

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