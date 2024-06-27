花蓮郵差頂烈日送信　「疑高溫中暑」突自摔倒地無意識

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

入夏以來持續高溫，全台紅通通成了「燒番薯」，中央氣象署也頻頻發布高溫資訊，提醒民眾注意。昨(26日)花蓮縣新城鄉傳出一起疑似中暑案，一名郵差中午騎乘機車外出送信時，疑似不耐烈日高溫，當場連人帶車倒地，一旁民眾見狀立即協助將其送醫，幸郵差經急救後恢復意識，目前仍在加護病房觀察，詳細病因尚待進一步釐清。

▲花蓮郵差疑似中暑，突自摔倒地無意識。（圖／記者王兆麟翻攝）

初步了解，當時正值中午、烈日當中，該名陳姓郵差騎著機車行經新城鄉一處產業道路，鄰近全是農田、沒有任何遮蔽物，陳男騎車經過一處民宅時疑似因中暑突然倒地自摔、失去意識，鄰近民眾見狀後立即報案求救，隨後救護人員將陳男送至門諾醫院治療，幸目前已經恢復意識，正在加護病房觀察中。

新城分局呼籲，因近日天氣炎熱，民眾用路時如有身體不適請先至陰涼處休息，請勿勉強駕車，以免發生危險。

中央氣象署指出，今(27日)是本周最熱的一天，屏東、台南、高雄可能出現38度的極端高溫。台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請注意。