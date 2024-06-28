南投熱傷害人數6月較4月增加逾半　縣府衛生局分享預防3招

▲6旬男子去年6月間疑因天氣太熱，騎車時竟昏倒自撞受傷送醫。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

夏季天氣炎熱又潮濕、室外氣溫動輒達攝氏35度以上，民眾易因身體無法正常調節高溫而發生熱傷害，南投縣衛生局統計至6月23日止，全縣熱傷害達25人，較4月增加13人；常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭，以及最嚴重的中暑等，而民眾除從事戶外活動，待在室內也有可能會中暑，若處理不當會導致器官衰竭，甚至死亡。

縣府衛生局長陳南松提醒民眾謹記「3招預防熱傷害」：(1)保持「涼」爽：衣著以淺色與透氣材質為主，嬰幼兒不建議有過多包覆，在室內保持涼爽通風，外出時儘量避免陽光直射，可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套或選用適合的防曬用品；(2)「補」充水分：不論在室內外都適時適量補充水分，但避免瞬間大量的補充水分或冰水；(3)隨時留「心」：外出時留意氣象資訊，避免在上午10時到下午2時外出，搭車或開車時務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著而留置車內發生憾事。

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若身旁的人出現熱傷害徵兆，應採取「5步驟熱傷害急救」：(1)蔭涼通風：當出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，迅速到蔭涼通風處；(2)鬆脫衣物：移除其身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並讓其平躺，足部稍微抬高，若出現有嘔吐現象，則協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險；(3)泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於其頸部、腋窩和鼠蹊部。

(4)補充涼水：若對方意識清楚，可給予少許加鹽冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質，否則不可以給予飲水；(5)儘速送醫：若對方出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等症狀，或超出可當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。