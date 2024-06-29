2024臺灣國際熱氣球嘉年華　7／1暖身場照亮東台灣

▲2024臺灣國際熱氣球嘉年華即將展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

國內暑假盛事「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」於7月6日至8月19日連續45天在臺東鹿野高台登場，臺東縣政府7月1日晚間舉辦「照亮東臺灣-熱氣球光雕音樂會」暖身場活動，結合「熱氣球光雕與無人機」進行聯合展演，透過暖身場活動，為花東觀光注入新活力，縣長饒慶鈴歡迎國內外遊客前來臺東旅遊。

臺東縣政府表示，今年首次以暖身場熱氣球光雕音樂會方式登場，其中民眾詢問度最高的熱氣球光雕聯合無人機展演將搶先曝光，當天由超高人氣HELLO KITTY熱氣球與台東天后宮媽祖球帶領福利熊與愛心球等7顆熱氣球擔綱演出，三麗鷗家族角色「HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿」等，也加入500架次無人機展演陣容。同時更將推出全國首見「無人機QRcode條碼」，在鹿野高台上空以無人機形成一個可掃描QRcode條碼，民眾用手機掃描後，有機會獲得官方限定版熱氣球小球。

縣府呼籲7/1前往熱氣球光雕音樂會暖身場的球迷朋友，可從鹿野火車站等地搭乘接駁車及台灣好行縱谷鹿野線班次，也可採用共乘計程車方式抵達；自行開車的民眾，現場有民間停車場與在地商家的消費購物停車場可使用。



「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1) 7/01 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(暖身場)【熱氣球光雕FEAT無人機】

(2) 7/06 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)

(3) 7/08 (一) 19：00 池上鄉 大坡池【熱氣球光雕+煙火】

(4) 7/11 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(5) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)【日出場光雕】

(6) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(7) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

(8) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(9) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(10) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(11) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕FEAT煙火】

(12) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(13) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】



「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●7/06配合開幕活動，僅開放下午場繫留體驗。

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。



「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」活動最新消息：

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