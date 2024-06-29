超口愛！警察叔叔暖心保護　台東學童寫童心卡片感謝

▲學童們感謝警察們的辛勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

國立臺東大學附設實驗國民小學校長及師生，特於6月27日上午前往臺東縣警察局臺東分局，致贈感謝狀及學童的感謝卡片，卡片內容字句間充滿對警察維護上下學安全的感謝，讓收到的警察哥哥、姊姊們備感窩心。

五年級的陳姓學童寫道：「謝謝每天早上、下午有您，我都非常安心。」蔡姓學童也寫說：「謝謝您，我上下學過馬路，總能安心踏在斑馬線上，因有您的存在。」三年級的李姓學童表達：「謝謝您每天在太陽下，替我們指揮交通，保護我們的安全，讓我們不會受傷。」

學校老師亦對護童勤務一致好評，表示上下學時段校園周邊車流量大，車輛來往頻繁，警察執行「護童勤務」可提升校園見警率，也使往來校車口車輛放慢速度，有助孩童上下學安全，期盼能 與警方持續合作，共同守護學童的安全。

臺東分局分局長陳宏平表示，維護校園安全是治安重點工作之一，也是警民合作與促進社區警政推展的橋樑，本分局持續與轄區各小學合作執行護童專案，除員警於上、放學時段與校園導護疏導車流，讓學童安全通過馬路外。另透過校園安全支援協定與通報機制，協助校方排除校園治安死角與輔導監視器鏡頭設置，以及清查、淨化校外周圍學童經常逗留場所，共構安全通學走廊。亦不定期派員至各學校進行交通安全、犯罪預防及婦幼安全宣導，強化學童安全意識。