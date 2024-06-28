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亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

亡父留遺產…新北姊弟辦拋棄繼承「想全給媽」　後果慘了

▲新北一對姊弟想爸爸的遺產全留給媽媽，因此主動辦理拋棄繼承。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

財產繼承分配要提早規劃，否則恐怕出現不可料想的狀況。新北市有一對姊弟十分孝順，想把爸爸的遺產全留給媽媽，因此主動辦理拋棄繼承，但手續完成才驚覺媽媽無法單獨繼承，繼承的可能人選也曝光了。

據《中時新聞網》報導，周念暉律師分享此案例，這對姊弟的爸爸不幸過世，留下一棟房地產，孝順的2人決定拋棄繼承，希望讓媽媽獨自繼承爸爸的全部遺產，萬萬沒想到手續辦好後，才發現做錯了。

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周念暉律師說明，依民法第1138條規定，遺產繼承人，除配偶外依下列順序定之：一、直系血親卑親屬；二、父母；三、兄弟姊妹；四、祖父母。再依民法第1139條規定，第1138條所定第一順序之繼承人，以親等近者為先。

另外，民法第1144條規定，配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分依下列各款定之：一、與直系血親卑親屬同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均；二、與父母或兄弟姊妹同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一；三、與祖父母同為繼承時，其應繼分為遺產三分之二；四、無第1138條之繼承人時，其應繼分為遺產全部。

周念暉律師指出，法定繼承人的第一順位是「直系血親卑親屬」，且以「親等近者」優先，即使這對姊弟都拋棄繼承，媽媽可能也無法單獨繼承，繼承權會由「親等較遠」的孫輩取得。也就是說，本來5個人的繼承問題，會變成多數孫子女和媽媽共同繼承，且就算孫輩全部拋棄繼承，繼承權會繼續往下個順序（祖父母、兄弟姊妹）輪下去，直到確定沒有其他繼承人，才會由配偶繼承全部遺產。

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