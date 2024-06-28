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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7成5市民不知明年辦世壯運　蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

▲▼台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右） 。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席世壯運第七次組委會 。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

雙北2025年將舉辦世界壯年運動會，預計吸引超過100國家地區、4萬名選手參加。針對台北市民調指出，有7成5市民不知道雙北舉辦世壯運，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上午與新北市長侯友宜參加世壯運第七次組委會前受訪表示，未來會加強宣傳力道，現在已經有超過1萬8000人報名，未來還會更越來越多，期待有4萬人來台參加。

媒體今詢問，2位市長有準備好要一起參加什麼項目了嗎？蔣萬安說，剛剛其實有討論，侯市長其實很多運動項目都很厲害，不管是桌球還是網球，過去都是高手；而自己則是籃球、游泳這些，以前唸書的時候都有參與。

蔣萬安說，之前跟江宏傑有拍過桌球短片，他有指導一些技術，所以有在思考接下來幾個項目，過去唸書時候比較沒有參與的可以報名，侯市長他跟市府同仁好像有報名壘球。

侯友宜說，他大概報名的是慢速壘球，以及未來會組成3對3籃球賽，歡迎萬安市長來挑戰，這個球類運動很好吧，所以從小很喜歡，希望大家多多參加球類運動。

至於有民調顯示，台北市民有7成不知道有世壯運這個活動？蔣萬安說，明年2025雙北世壯運，確實一直很積極努力在宣傳行銷。很謝謝侯市長，在過去幾次雙北共同舉辦企業參與記者會、吉祥物的宣佈記者會，侯市長都親自參與，今天也共同參與組委會的討論，就是希望透過各種管道方式，來讓大家知道趕快報名2025明年的世界壯年運動會。

蔣萬安說，只要年滿30歲就可以報名參加，有35個項目，剛談到有球類運動，還有田徑、游泳等等，所以這是一個大型國際賽事，結合觀光、文化，同時也是城市跟國家整體宣傳形象非常重要的一項活動。

蔣萬安提到，接下來也會透過不管是駐外使館、社群媒體，以及接下來下半年會實際到各地去設攤宣傳以及拜會，目前已經到了日本、新加坡、韓國、馬來西亞等國家，接下來會到美國、加拿大等等，會持續加強宣傳。

蔣萬安說，目前已經有1萬8000名選手報名，希望接下來會持續越來越多，讓所有的朋友都可以共襄盛舉。

侯友宜則說，雙北的宣傳力道是不斷的在強化，尤其最近除了萬安跟江國手拍桌球，他自己也跟湯智鈞拍一個非常有趣的短片，更重要的是把行銷的管道推廣到國際航空，所有的友人上來以後看得到。

侯友宜說，當然很多媒體的行銷還是不斷強化，尤其今年到明年的這個期間，會更加強力道的宣傳，因爲這個時候國際要參與壯年運動會的好朋友們，在這個時間點才會加入報名，「所以雖然我們現在已經到了18,000名，未來還會更越來越多，我們期待有4萬人來參加」。
 

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